OSN: Hlad v Gaze ako bojová taktika môže byť vojnovým zločinom

Gaza 19. marca (TASR) - Vážne obmedzenia dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy spolu s vojenskou ofenzívou Izrela sa môžu považovať za vojnový zločin a posudzovať by to mali medzinárodné súdy. Uviedol to v utorok Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. TASR informuje podľa správy agentúry DPA



"Rozsah pokračujúcich izraelských obmedzení pre vstup pomoci do Gazy spolu so spôsobom, akým pokračuje v nepriateľských akciách, sa môže rovnať používaniu hladu ako vojnovej metódy, čo je vojnový zločin," uviedol Türk. OSN varovala pred hroziacim hladomorom v Pásme Gazy, pretože v zúfalej situácii sa tam nachádza približne 1,1 milióna ľudí.



Türk vyzval kompetentných, aby vytvárali na Izrael tlak. "Musia trvať na tom, aby Izrael konal a umožnil nerušený vstup a distribúciu potrebnej humanitárnej pomoci a tovaru," dodal.



Podľa OSN je Izrael okupačnou mocnosťou, pretože kontroluje prakticky všetky prístupové body a dodávky do Pásma Gazy. Izrael to odmieta, pretože sa vojensky z Pásma Gazy stiahol v roku 2005.



Židovský štát vojensky zaútočil na Pásmo Gazy po teroristickom útoku zo 7. októbra 2023. Islamistické hnutie Hamas, ktorá ovládalo Pásmo Gazy, a ďalší palestínski militanti vtedy zabili asi 1200 ľudí v Izraeli a asi 250 uniesli ako rukojemníkov.