OSN: Vyhrážky voči civilným lodiam v Čiernom mori sú neakceptovateľné

New York 21. júla (TASR) - Vyhrážky voči civilným lodiam v Čiernom mori sú neakceptovateľné, uviedla v piatok námestníčka generálneho tajomníka OSN Rosemary DiCarlová. Reagovala tak na vyhlásenia Ruska a Ukrajiny po tom, ako sa Moskva rozhodla odstúpiť od čiernomorskej obilnej dohody. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Rusko v pondelok odmietlo predĺžiť obilnú dohodu, ktorá v čase prebiehajúcej vojny umožňovala bezpečný vývoz obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov. Platnosť predmetnej dohody, ktorú vlani pomohli sprostredkovať OSN a Turecko, skončila v noci na utorok.



Ruské ministerstvo obrany následne v stredu oznámilo, že od štvrtka označí všetky lode v Čiernom mori smerujúce do ukrajinských prístavov za potenciálnych prepravcov vojenského nákladu a bude ich pokladať za nepriateľské plavidlá. Kyjev reagoval varovaním pre lode smerujúce do prístavov kontrolovaných Ruskom.



"Hrozby týkajúce sa možného cielenia (útokov) voči civilným plavidlám vo vodách Čierneho mora sú neprijateľné... Znepokojujú nás aj správy o námorných mínach rozmiestnených v Čiernom mori, ktoré ohrozujú civilnú plavbu," povedala námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti DiCarlová na zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN.



"Dôrazne žiadame, aby ste sa zdržali akejkoľvek ďalšej rétoriky alebo konania, ktoré by mohlo zhoršiť už aj tak nebezpečnú situáciu," odkázala.



DiCarlová dodala, že odstúpenie Ruska od obilnej dohody "spolu s bombardovaním dôležitých prístavov ešte znásobí krízu". OSN bude podľa jej slov pokračovať vo svojich snahách, aby sa ukrajinské a ruské obilie mohlo dostať na svetový trh.



Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths uviedol, že tohtotýždňové udalosti znamenajú hrozbu pre 362 miliónov ľudí odkázaných na humanitárnu pomoc.



"Nie sú smutní, nie sú nahnevaní, ale majú obavy. Niektorí z nich budú hladovať, mnohí môžu na následky týchto rozhodnutí zomrieť," dodal.