OSN považuje vytvorenie bezpečných zón v Gaze za nemožné

Ženeva 5. decembra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) považuje v súčasnej situácii za nemožné vytvorenie tzv. bezpečných zón v Pásme Gazy, do ktorých by sa mohlo uchýliť miestne civilné obyvateľstvo. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Takzvané bezpečné zóny... nie sú racionálne, nie sú možné a domnievam sa, že úrady sú si toho vedomé," povedal v utorok novinárom hovorca Detského fondu OSN (UNICEF) James Elder prostredníctvom videospojenia z Káhiry.



Vyjadril sa tak v čase, keď izraelská armáda rozšírila svoju operáciu voči militantom z Hamasu zo severu aj na juh Pásma Gazy. V pondelok skoro ráno izraelská armáda nariadila evakuáciu obyvateľstva z okolia tamojšieho mesta Chán Júnis.



Medzinárodné humanitárne organizácie ale varujú, že miestni civilisti na tomto husto obývanom území už prakticky nemajú kam ujsť. Kritizujú tiež skutočnosť, že Izrael síce deklaroval vznik tzv. bezpečných zón, ale nedohodol sa na tom aj s Hamasom.



Hovorca UNICEF v utorok vyhlásil, že tieto bezpečné zóny "nemôžu byť bezpečné ani humanitárne, keď sú vyhlásené len jednostranne". Predstieranie, že existuje bezpečné miesto, kam môžu ľudia utiecť, označil za "bezcitné".



Ako zdôraznil, v skutočnej bezpečnej zóne by bolo možné garantovať také podmienky, aby v nich mali civilisti zaistené "potraviny, vodu, lieky a (bezpečné) útočisko". Žiadna z týchto podmienok nie je v týchto zónach momentálne spoľahlivo zaručená, vyhlásil Elder, ktorý v uplynulých dňoch sám navštívil Gazu.



Poukázal aj na to, že v núdzových prístreškoch plných vysídlencov pripadá na jednu toaletu približne 400 ľudí. "Teraz týchto ľudí presuňte do... takzvaných bezpečných zón. Ide o desaťtisíce ľudí bez jednej jedinej toalety, bez čistej vody," podotkol.



"Bez vody, bez hygieny, bez prístreškov hrozí, že sa tieto takzvané bezpečné zóny stanú zónami chorôb," dodal.