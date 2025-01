OSN požaduje viac ako tri miliardy eur na pomoc utečencom z Ukrajiny

Kyjev 16. januára (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) vo štvrtok vyzvala medzinárodné spoločenstvo na poskytnutie 3,3 miliardy dolárov (3,2 miliárd eur) na pomoc Ukrajincom utekajúcim pred vojnou v ich krajine. TASR píše podľa správy agentúry DPA.



"Nemali by sme zabúdať na ľudí. Trpia," uviedol na tlačovej konferencii v Kyjeve vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi.



Počas svojej návštevy Ukrajiny cestoval Grandi do regiónov v blízkosti frontovej línie a oblastí pri ruských hraniciach. Tiež rokoval s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom.



Plán OSN na rok 2025 zahŕňa dodanie pomoci pre približne šesť miliónov ľudí na Ukrajine, predovšetkým poskytnutím potravín, lekárskej starostlivosti, prístrešia, hotovosti a iných vecí. Plán sa zameriava najmä na zraniteľné skupiny, ako sú deti, starší ľudia a ľudia so zdravotným postihnutím.



Okrem toho dostanú ďalšie dva milióny utečencov v 11 hostiteľských krajinách prístup k bývaniu a zdravotnej starostlivosti.



Minulý rok OSN poskytla viac než trom miliónom obyvateľom Ukrajiny potraviny a necelým šiestim miliónom vodu i sanitárne a hygienické potreby. Týkalo sa to predovšetkým ľudí žijúcich v blízkosti frontovej línie.



Ďalšie približne tri milióny Ukrajincov dostali v roku 2024 podporu na ubytovanie a vzdelávanie a OSN im tiež poskytlo lekársku pomoc.



Konflikt medzi Kyjevom a Moskvou sa začal pred takmer tromi rokmi. Podľa štatistík OSN je mimo Ukrajiny registrovaných približne 6,8 milióna utečencov.