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OSN požiadala medzinárodné spoločenstvo o finančnú pomoc Nepálu
Záplavy z 26. augusta na čínsko-nepálskej hranici si v oboch krajinách vyžiadali viac ako 1300 obetí a viac ako 5600 ľudí zostáva nezvestných.
Autor TASR
Káthmandu 4. septembra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v piatok vyzvala na poskytnutie 50 miliónov dolárov na pomoc viac ako 84.000 ľuďom v Nepále po ničivých augustových povodniach. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Záplavy z 26. augusta na čínsko-nepálskej hranici si v oboch krajinách vyžiadali viac ako 1300 obetí a viac ako 5600 ľudí zostáva nezvestných. Cesty a mosty, ako aj vodné elektrárne, boli zničené a komunity v oblasti zostávajú odrezané od sveta.
„Čas hrá proti nim,“ uviedla kancelária OSN v Nepále. „Tým, ktorí prežili, vzali povodne takmer všetko, čo im umožňovalo každodenný život,“ dodala.
„OSN v Nepále a jej partneri vyzývajú na poskytnutie takmer 50 miliónov dolárov na dodanie hotovosti, potravín, prístreškov, čistej vody, zdravotnej starostlivosti a ďalšej život zachraňujúcej pomoci najviac zničeným komunitám,“ oznámila organizácia.
Upozornila aj na zhoršujúcu sa zdravotnú situáciu v regióne, vrátane „prípadov horúčky a hnačky v centrách pre vysídlené osoby“.
„Ľudské pozostatky a tisíce mŕtvych kusov dobytka stále ležia medzi troskami, čo zvyšuje riziko vypuknutia nákazlivých chorôb,“ dodala OSN.
„Rodiny, ktoré prišli o svoje domovy, potrebujú trvalé útočisko v priebehu týždňov, nie mesiacov,“ zdôraznila.
OSN predbežne odhadla iba škody na budovách na 158 miliónov dolárov. Celkové straty vrátane škôd na cestách a mostoch, poľnohospodárskej pôde a humanitárnych nákladov budú oveľa vyššie.
Záplavy z 26. augusta na čínsko-nepálskej hranici si v oboch krajinách vyžiadali viac ako 1300 obetí a viac ako 5600 ľudí zostáva nezvestných. Cesty a mosty, ako aj vodné elektrárne, boli zničené a komunity v oblasti zostávajú odrezané od sveta.
„Čas hrá proti nim,“ uviedla kancelária OSN v Nepále. „Tým, ktorí prežili, vzali povodne takmer všetko, čo im umožňovalo každodenný život,“ dodala.
„OSN v Nepále a jej partneri vyzývajú na poskytnutie takmer 50 miliónov dolárov na dodanie hotovosti, potravín, prístreškov, čistej vody, zdravotnej starostlivosti a ďalšej život zachraňujúcej pomoci najviac zničeným komunitám,“ oznámila organizácia.
Upozornila aj na zhoršujúcu sa zdravotnú situáciu v regióne, vrátane „prípadov horúčky a hnačky v centrách pre vysídlené osoby“.
„Ľudské pozostatky a tisíce mŕtvych kusov dobytka stále ležia medzi troskami, čo zvyšuje riziko vypuknutia nákazlivých chorôb,“ dodala OSN.
„Rodiny, ktoré prišli o svoje domovy, potrebujú trvalé útočisko v priebehu týždňov, nie mesiacov,“ zdôraznila.
OSN predbežne odhadla iba škody na budovách na 158 miliónov dolárov. Celkové straty vrátane škôd na cestách a mostoch, poľnohospodárskej pôde a humanitárnych nákladov budú oveľa vyššie.