OSN pre nedostatok financií pozastavuje pomoc Južnému Sudánu

Juba 14. júna (TASR) - Svetový potravinový program OSN (WFP) v utorok oznámil, že pre nedostatok finančných prostriedkov pozastavuje humanitárnu potravinovú pomoc Južnému Sudánu. Toto rozhodnutie postihne približne 1,7 milióna miestnych obyvateľov vrátane veľkého počtu detí. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Južný Sudán čelí bezprecedentnej potravinovej kríze, ktorú spôsobila zmena klímy a prudko rastúce ceny potravín vyvolané vojnou na Ukrajine a občianskou vojnou v tejto chudobnej africkej krajine.



Podľa údajov WFP trpí nedostatkom jedla až 60 percent z 11 miliónov miestnych obyvateľov.



Pozastavenie potravinovej pomoci WFP pre Južný Sudán znamená napríklad aj to, že 178.000 miestnych detí už nebude dostávať školské obedy. Odborníci na potravinovú bezpečnosť upozorňujú, že v júne až auguste môže až 1,4 milióna juhosudánskych detí trpieť akútnou podvýživou.



"Humanitárne potreby niekoľkonásobne prevyšujú finančné prostriedky, ktoré sme tento rok dostali. Ak to bude takto pokračovať aj naďalej, vyústi to v oveľa vážnejšie problémy – zvýšenú mortalitu, podvýživu a výskyt chorôb," varovala Adeyinka Badejová z pobočky WFP v Južnom Sudáne.