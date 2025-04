OSN pre nedostatok financovania obmedzí humanitárnu pomoc na Ukrajine

New York 30. apríla (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) obmedzí poskytovanie humanitárnej pomoci na Ukrajine pre výrazný pokles finančných zdrojov, uviedla v utorok Joyce Msuyaová z Úradu pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa Msuyaovej pre „prudké zníženie financovania humanitárneho úsilia Organizácia Spojených národov a jej partneri zmenili priority“ v ich operáciách na Ukrajine s cieľom pomôcť 4,8 miliónom ľuďom s rozpočtom 1,75 miliardy dolárov.



„Cieľom je pomôcť tým, ktorí sú v najväčšom ohrození a najviac to potrebujú, pričom sa sústredíme na štyri základné priority - ľudia v blízkosti frontovej línie, evakuácie, núdzová reakcia po útokoch a pomoc najzraniteľnejším vnútorne vysídlených osobám,“ povedala Msuyová Bezpečnostnej rade OSN. „Bez navýšenia podpory môže byť i to najpotrebnejšie život zachraňujúce úsilie ohrozené,“ dodala.



OSN v januári žiadala o poskytnutie 2,63 miliardy dolárov na pomoc šiestim miliónom ľudom na Ukrajine. Celkovo je podľa odhadov v krajine v núdzi približne až 12,7 milióna ľudí.



Krok prichádza v čase, keď rôzne agentúry OSN ohlasujú znižovanie stavov i operácií po celom svete v dôsledku výrazného zníženia príspevkov darcov, najmä Spojených štátov. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa znížila financovanie vládnej Agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID) o 83 percent. USAID mala doteraz ročný rozpočet vo výške 42,8 miliardy dolárov a vo svete poskytoval 42 percent všetkej humanitárnej pomoci.