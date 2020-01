OSN pozastavila prácu v centre pre utečencov, má obavy z útokov

Tripolis 30. januára (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) pozastavuje prácu v tranzitnom centre pre utečencov v líbyjskej metropole Tripolis na základe obáv, že by sa táto oblasť mohla stať vojenským cieľom. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



UNHCR sa podľa svojich vyjadrení dozvedel, že výcvik armády a polície sa uskutočňuje v blízkosti zariadenia, kde sa nachádzajú ubytovacie priestory pre žiadateľov o azyl a migrantov.



"Obávame sa, že celá oblasť sa môže stať vojenským cieľom, čo ešte väčšmi ohrozí životy utečencov, žiadateľov o azyl a ďalších civilistov," povedal vedúci misie UNHCR v Líbyi Jean Paul Cavalieri.



UNHCR začal s premiestňovaním desiatok najviac zraniteľných utečencov, ktorí čakajú na presídlenie, na bezpečnejšie miesta. Úrad sa podľa svojich vyjadrení takisto chystá evakuovať stovky ďalších do mestských oblastí.



Tranzitné centrum bolo založené s cieľom poskytnúť ubytovanie utečencom, ktorí čakajú na presídlenie do zahraničia. Stovky súčasných obyvateľov tam prišli minulý rok po tom, ako ušli z ďalších centier ovplyvnených bojmi.



Letecký útok na centrum pre migrantov na predmestí metropoly Tripolis si v júli 2019 vyžiadal 53 obetí na životoch a ďalších 130 ľudí utrpelo zranenia.



Líbyjská medzinárodne uznaná vláda národnej jednoty obvinila z útoku svojho súpera, poľného maršala Chalífu Haftara. Ten však účasť na nálete poprel.



Líbya sa zmieta v chaose od zosadenia dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011.