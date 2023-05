OSN: Pre vojnu na Ukrajine trpí a zomiera nepomerne veľa starších ľudí

New York 24. mája (TASR) - Nepomerne veľký počet ľudí vo vyššom veku trpel a zomieral v prvom roku od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine. Niektorí zahynuli preto, lebo si nedokázali zadovážiť potrebné lieky či nemohli opustiť pivnice, v ktorých sa ukrývali pred útokmi, vyplýva zo správy Organizácie Spojených národov (OSN), ktorú zverejnili v stredu. TASR informuje na základe správy denníka The Guardian.



Správu zostavili agentúry OSN zamerané na monitorovanie ľudských práv. Uvádza sa v nej, že zhruba jedna tretina civilistov, ktorí zahynuli v prvom roku vojny - teda 1346 zo 4187 zdokumentovaných obetí - bola vo veku nad 60 rokov.



Zo záverov OSN podľa agentúry Reuters vyplýva, že starší ľudia boli obzvlášť ťažko postihnutí výpadkami elektriny, ku ktorým na Ukrajine dochádzalo od októbra 2022 v dôsledku ruských útokov na kritickú infraštruktúru. Mnohí napríklad zostali uviaznutí vo svojich bytoch na horných poschodiach bytoviek, v ktorých v dôsledku výpadku prúdu nefungovali výťahy.



Ďalší boli evakuovaní len veľmi narýchlo, v niektorých prípadoch len odvezení na fúrikoch, keďže nebol čas vziať aj pomôcky, ktoré im pomáhali v pohybe. Mnohí boli aj ponechaní napospas osudu, uvádza sa v správe.



Rusko opakovane popiera, že zámerne cieli na civilistov a civilnú infraštruktúru na Ukrajine, píše The Guardian. OSN od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 zaznamenala na územiach pod kontrolou ukrajinskej vlády najmenej 18.500 mŕtvych alebo zranených, z toho viac než 6600 obetí na životoch.