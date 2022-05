OSN pre utečencov: Násilne vysídlených je viac ako 100 miliónov ľudí

Ženeva 23. mája (TASR) — Počet ľudí, ktorí boli nútení utiecť pred konfliktom, násilím, porušovaním ľudských práv a prenasledovaním, po prvý raz v dejinách prekročil hranicu 100 miliónov. To zodpovedá jednému percentu svetovej populácie, uviedol v pondelok podľa agentúr DPA a AFP Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



"Sto miliónov je alarmujúce číslo. Je to rekord, ktorý sa nikdy nemal dosiahnuť," povedal vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi. "Toto musí byť budíček na vyriešenie a prevenciu deštruktívnych konfliktov, ukončenie prenasledovania a riešenie základných príčin, ktoré nútia nevinných ľudí utiecť."



Podľa nových údajov UNHCR sa počet vysídlených ľudí na celom svete zvýšil do konca roku 2021 na 90 miliónov. Vo veľkej miere sú za to zodpovedné dlhotrvajúce konflikty v Etiópii, Burkine Faso, Mjanmarsku, Nigérii, Afganistane a Konžskej demokratickej republike. K nim sa teraz pridala vojna na Ukrajine. Začalo ju 24. Februára Rusko, ktoré ju nazýva „špeciálnou operáciou“ na denacifikáciu a demilitarizáciu Ukrajiny. Svoje domovy na Ukrajine doteraz opustilo osem miliónov ľudí, z toho viac ako šesť miliónov odišlo do iných krajín.



UNHCR odhaduje počet vnútorne vysídlených ľudí, ktorí sú na úteku vo svojej vlastnej krajine, na približne 53 miliónov. Podľa Grandiho však humanitárna pomoc utečencom nie je riešením. Predovšetkým je "potrebný mier a stabilita, aby nevinní ľudia neboli nútení voliť medzi akútnym nebezpečenstvom vo vlastnej krajine a nebezpečným útekom a vyhnanstvom,“ povedal Grandi.



Agentúra OSN pre utečencov zverejní svoju podrobnú výročnú správu o utečencoch a migrantoch v polovici júna.