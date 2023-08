OSN: Prečerpanie ropy zo starého tankera pri Jemene prebehlo úspešne

Hudajda 11. augusta (TASR) - OSN v piatok úspešne prečerpala viac ako milión barelov ropy zo starého tankera ukotveného pri pobreží Jemenu do náhradného plavidla, čím sa predišlo bezprostrednej ekologickej katastrofe. Tanker v dôsledku zhoršeného stavu však stále predstavuje environmentálnu hrozbu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Správu o úspešnom prečerpaní ropy uvítal aj generálny tajomník OSN António Guterres.



Svetová organizácia už pred tým varovala, že aj v prípade, ak sa zo starého tankera prečerpá všetka ropa, samotné plavidlo bude naďalej predstavovať hrozbu pre životné prostredie, pretože v ňom ostali viskózne zvyšky ropy a tankeru stále hrozí rozpadnutie či výbuch.



Počas nasledujúcich dvoch až troch týždňov sa podľa šéfa UNDP Achima Steinera očakáva rozobratie a vyčistenie nádrží starého tankeru a jeho príprava na odtiahnutie a zošrotovanie.



Tanker Safer už viac ako 30 rokov kotví v Červenom mori asi 50 kilometrov severne od západojemenského prístavu Hudajda. Od roku 2015 bola jeho údržba pozastavená pre občiansku vojnu v Jemene. Predstavitelia OSN dlhodobo upozorňovali na možné dôsledky ropnej havárie, ktorá by zasiahla pobrežie Jemenu a podmorský život.



Odstraňovanie škôd možnej ropnej havárie odhadovala OSN na približne 20 miliárd dolárov. Vyliata ropa by mohla vzhľadom na polohu tankera narušiť lodnú dopravu smerujúcu cez strategický prieliv Báb al-Mandáb v Červenom mori a zdevastovať morský ekosystém i rybolov.



OSN zakúpila v marci náhradný tanker s názvom Jemen, do ktorého sa od 25. júla prečerpávala ropa z chátrajúceho tankeru. Operácia stála vyše 140 miliónov dolárov, z ktorých ešte stále treba doplatiť približne 20 miliónov. Medzinárodné spoločenstvo k tomu v piatok vyzval šéf rezortu americkej diplomacie Antony Blinken.



Organizácia Greenpeace však v piatok upozornila na to, že ropné spoločnosti, ktoré Safer v minulosti využívali a pravdepodobne stále vlastnia určitú časť už prečerpanej ropy, by mali tiež finančne prispieť na náklady tejto operácie.



Podľa AFP je však stále otázne, čo sa stane s prečerpanou ropou v súčasnosti nachádzajúcou sa už v novom tankeri Jemen. Šéf UNDP Steiner povedal, že do konca roka bude plavidlo udržiavať v menej OSN prepravná spoločnosť Euronav. Potrebná je však podľa neho dlhodobá dohoda medzi stranami bojujúcimi v jemenskej občianskej vojne, ktoré by mali tento tanker v budúcnosti spravovať.