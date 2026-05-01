OSN predĺžila mandát misie v Južnom Sudáne o rok
UNMISS bude mať po novom maximálne 12.500 vojakov a približne 2100 policajtov.
Autor TASR
New York 1. mája (TASR) - Bezpečnostná rada OSN vo štvrtok schválila predĺženie mandátu misie OSN v Južnom Sudáne (UNMISS) o jeden rok. Zároveň však obmedzila jej rozsah, a to napriek nesúhlasu viacerých krajín. Rezolúciu podporilo 13 členov rady, zatiaľ čo Rusko a Čína sa hlasovania zdržali. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Misia bola spustená v roku 2011, keď Južný Sudán získal nezávislosť, krátko nato sa však prepadol do občianskej vojny a dodnes ho sužuje extrémna chudoba a korupcia. Napriek mierovej dohode z roku 2018 dochádza v rôznych častiach krajiny stretom a narastajú obavy z návratu plnohodnotného konfliktu.
UNMISS bude mať po novom maximálne 12.500 vojakov a približne 2100 policajtov. Doterajší strop bol 17.000 vojakov.
Zmena sa však nedotkne príslušníkov, ktorí sú v súčasnosti nasadení v Južnom Sudáne. Podľa údajov OSN mala misia ku koncu marca v teréne približne 9000 vojakov. Ide o výrazný pokles oproti takmer 14.000 príslušníkom nasadeným pred rokom, ktorý súvisí aj s rozpočtovou krízou OSN spôsobenou najmä oneskorenými platbami povinných príspevkov zo strany Spojených štátov.
Zníženie stropu vyvolalo nevôľu Číny, Ruska a Pakistan, ako aj troch afrických štátov - Somálska, Libérie a Konžskej demokratickej republiky -, ktoré sú momentálne nestálymi členmi BR OSN. Moskva uviedla, že mierová misia by mala disponovať dostatočnými zdrojmi, aby bola pripravená na akýkoľvek vývoj situácie.
Vo štvrtok prijatá rezolúcia je podľa AFP výsledkom náročného kompromisu. Spojené štáty ako predkladateľ textu pôvodne navrhovali znížiť maximálny počet príslušníkov UNMISS na 7000.
Rezolúcia zároveň predlžuje mandát misie do 30. apríla 2027 a vyzýva Úrad generálneho tajomníka OSN, aby v priebehu 120 dní vypracoval štúdiu o kapacitách misie s cieľom posúdiť primeranosť jej súčasného personálneho stavu.
