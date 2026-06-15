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OSN predĺžila misiu v Afganistane o jeden rok
Pomocná misia OSN v Afganistane (UNAMA), ktorá je kľúčová pre koordináciu humanitárnej pomoci v stredoázijskej krajine, bola prijatou rezolúciou predĺžená o jeden rok do 17. júna 2027.
Autor TASR
New York 15. júna (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v pondelok jednohlasne schválila predĺženie misie OSN v Afganistane napriek pochybnostiam o jej cieľoch a metódach, ktoré vyjadril Washington. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Pomocná misia OSN v Afganistane (UNAMA), ktorá je kľúčová pre koordináciu humanitárnej pomoci v stredoázijskej krajine, bola prijatou rezolúciou predĺžená o jeden rok do 17. júna 2027.
V marci jej mandát predĺžili len o tri mesiace na žiadosť Spojených štátov, ktoré argumentovali, že OSN musí pred ďalším pokračovaním misie vykonať jej komplexnejšie posúdenie.
Rezolúcia schválená v pondelok vyžaduje „strategické prehodnotenie UNAMA a... písomnú správu o výsledkoch pre radu do 31. marca 2027“.
Misia OSN v Afganistane vznikla v roku 2002 a od návratu hnutia Taliban k moci po páde Spojenými štátmi podporovanej vlády v roku 2021 zohráva úlohu pri koordinácii humanitárnej pomoci a politickom dialógu. Monitoruje tiež situáciu v oblasti ľudských práv.
Nová rezolúcia BR OSN vyjadruje „vážne znepokojenie nad rastúcim a rozšíreným oslabovaním dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, najmä žien a dievčat“, citovala z textu AFP.
Pomocná misia OSN v Afganistane (UNAMA), ktorá je kľúčová pre koordináciu humanitárnej pomoci v stredoázijskej krajine, bola prijatou rezolúciou predĺžená o jeden rok do 17. júna 2027.
V marci jej mandát predĺžili len o tri mesiace na žiadosť Spojených štátov, ktoré argumentovali, že OSN musí pred ďalším pokračovaním misie vykonať jej komplexnejšie posúdenie.
Rezolúcia schválená v pondelok vyžaduje „strategické prehodnotenie UNAMA a... písomnú správu o výsledkoch pre radu do 31. marca 2027“.
Misia OSN v Afganistane vznikla v roku 2002 a od návratu hnutia Taliban k moci po páde Spojenými štátmi podporovanej vlády v roku 2021 zohráva úlohu pri koordinácii humanitárnej pomoci a politickom dialógu. Monitoruje tiež situáciu v oblasti ľudských práv.
Nová rezolúcia BR OSN vyjadruje „vážne znepokojenie nad rastúcim a rozšíreným oslabovaním dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, najmä žien a dievčat“, citovala z textu AFP.