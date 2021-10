OSN predĺžila svoju misiu v Líbyi

New York 1. októbra (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) vo štvrtok jednomyseľne prijala rezolúciu, ktorou rozšírila svoju politickú misiu v Líbyi - avšak len do 31. januára budúceho roka, teda krátko po parlamentných a prezidentských voľbách vypísaných na 24. decembra. Informuje o tom agentúra AFP.



Prijatiu rezolúcie predchádzali nezhody medzi Britániou a Ruskom, ktoré majú v BR OSN právo veta, ohľadom textu rezolúcie. Pätnásťčlenná bezpečnostná rada pôvodne smerovala k dohode predĺžiť Podpornú misiu OSN v Líbyi (UNSMIL) do polovice septembra 2022, teda o rok. V rezolúcii navrhnutej Londýnom však Moskva odmietla výzvu na stiahnutie zahraničných vojakov a žoldnierov z Líbye, ako aj klauzulu o budúcnosti vyslanca OSN pre Líbyu.



Bezpečnostná rada bola v dôsledku sporu nútená technicky predĺžiť mandát misie o 15 dní, teda do 30. septembra, aby mala viac času na rokovania medzi Moskvou a Londýnom – tie sa však skončili bezvýsledne.



Moskva v stredu opäť pohrozila vetovaním textu rezolúcie. Následne zašla v tejto otázke ešte ďalej a predložila svoj vlastný text. Po štvrtkovom mimoriadnom stretnutí piatich stálych členov Bezpečnostnej rady - Británie, Číny, Francúzska, Ruska a USA – bola prijatá skrátená rezolúcia, ktorá misiu predlžuje do 31. januára 2022.



Líbyu zachvátil chaos po povstaní podporenom Severoatlantickou alianciou v roku 2011, počas ktorého zvrhli a neskôr zabili dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího. Krajina sa v posledných rokoch rozdelila medzi súperiace vlády sídliace na východe a západe, ktoré podporovali rôzne ozbrojené skupiny a zahraničné vlády.



S decembrovými voľbami sa spájajú nádeje na stabilizáciu situácie. Začiatkom tohto roka sa moci na základe dohody súperiacich frakcií ovládajúcich východ a západ krajiny ujala moci nová vláda národnej jednoty, ktorá má doviesť Líbyu k voľbám.