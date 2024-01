OSN predstavila nový názov globálneho úradu pre cestovný ruch

Madrid 24. januára (TASR) - Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) v stredu oznámila zmenu svojho názvu. Bude to UN Tourism, aby bolo jasné, že úrad so sídlom v Madride je súčasťou Organizácie Spojených národov (OSN). TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Nový názov (spolu s novým logom s ľudskou postavou v pohybe a sloganom "Približujeme svet") predstavili na otvorení kongresu cestovného ruchu FITUR v Madride. "Upustením od skratiek zaujala UN Tourism prístupnejší postoj," uviedla organizácia.



Medzivládny orgán na podporu cestovného ruchu a uľahčenie medzinárodného obchodu od svojho založenia v roku 1974 sídli v Madride. Združuje 160 členských štátov, má regionálne kancelárie aj v Japonsku, Saudskej Arábii, Brazílii a Maroku. Pravidelne zverejňuje odhady a prognózy turistického záujmu podľa regiónov a krajín.



Z najnovšej správy UN Tourism vyplýva, že v roku 2023 vycestovalo do zahraničia 1,3 miliardy turistov, čo je nárast o 44 percent oproti predchádzajúcemu roku. Je to však iba 88 percent z celkového počtu v roku 2019. Bol to posledný celý rok, ktorý neovplyvnili globálne cestovné obmedzenia v rámci boja proti covidovej pandémii.