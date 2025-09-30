< sekcia Zahraničie
OSN: Prerušenie mobilných služieb v Afganistane zhoršuje krízu
Afganistan je v utorok už druhý deň bez internetu a mobilných služieb v dôsledku prerušenia služieb cez optickú internetovú sieť, ktoré oznámil Taliban v pondelok.
Autor TASR
Ženeva 30. septembra (TASR) - Organizácia Spojených národov v utorok oznámila, že žiada afganské vládnuce hnutie Taliban o výnimku zo zákazu používania internetu a mobilných služieb v Afganistane. Vypnutie internetu podľa OSN poškodzuje Afganistan, ktorý už aj tak zažíva viaceré krízy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Koordinátor OSN pre Afganistan Indrika Ratwatte tvrdí, že prerušenie internetu má vplyv na každodenný chod spoločnosti, ako sú zdravotnícke a bankové služby, dodávateľské reťazce, ale aj poskytovanie humanitárnej pomoci.
„Toto je ďalšia kríza, ktorá prišla popri tých existujúcich. Navyše je úplne zbytočná, nemuselo k nej vôbec dôjsť, pričom zasiahne životy ľudí v Afganistane,“ povedal.
Afganistan je po desiatkach rokov konfliktov jedným z najchudobnejších štátov sveta. Zažíva humanitárnu krízu, ktorú ešte zhoršilo rozsiahle sucho, augustové zemetrasenie a prílev miliónov Afgancov, ktorí boli v uplynulých rokoch nútení vrátiť sa do domoviny z Pakistanu a Iránu.
OSN sa podľa Ratwatteho ocitla v „mimoriadne vážnej situácii“ pokiaľ ide o komunikáciu, keďže nefunkčné sú aj pevné linky. „Rokujeme s vládou, aby sme dosiahli výnimku na zaistenie pre nás kľúčového pripojenia,“ povedal. Ratwatte tvrdí, že OSN sa snažila spojiť aj s príslušnými orgánmi, ale aj oni majú medzi sebou problém s komunikáciou. OSN podľa neho prešla do režimu „zabezpečenia nevyhnutného chodu“ a na komunikáciu využíva vysielačky a obmedzuje svoje aktivity. V kontakte je aj s poskytovateľmi satelitných služieb.
Taliban neposkytol OSN žiadne odôvodnenie týkajúce sa tohto prerušenia. Zdroje neoficiálne tvrdili, že výpadok môže byť krátkodobý, ale oficiálne OSN nikto nič neoznámil.
