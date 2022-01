OSN prerušuje humanitárne aktivity v Tigraji, obáva sa útokov dronmi

Nairobi 9. januára (TASR) - Humanitárne agentúry Organizácie Spojených národov prerušili svoju činnosť v oblasti etiópskeho štátu Tigraj. Informovala o tom v nedeľu OSN, ktorá spresnila, že sa tak stalo "pre pretrvávajúce hrozby útokov dronmi".



OSN reagovala na dôsledky náletu na tábor pre ľudí vysídlených počas 14 mesiacov trvajúceho vojenského konfliktu v Etiópii.



K náletu došlo v piatok v noci, len niekoľko hodín po tom, čo etiópska vláda zverejnila výzvu na "národné zmierenie" a vyhlásila amnestiu, ktorá sa vzťahovala aj na lídrov protivládnych povstalcov zo štátov Tigraj, Amharsko či Oromia.



Tragické následky náletu na tábor pre presídlencov v meste Dedebit na severozápade Tigraja viedli medzinárodné spoločenstvo k tomu, aby opäť naliehavo žiadalo ukončenie brutálneho konfliktu v tomto štáte etiópskej federácie.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) vo vyhlásení pre agentúru AFP uviedol, že podľa predbežných informácií si útok z noci na sobotu vyžiadal mnoho zranených i obetí na životoch.



Podľa vyjadrenia tigrajských povstalcov zahynulo 56 ľudí, predstaviteľ ústrednej nemocnice v regióne hlásil 55 mŕtvych a 126 zranených.



AFP poznamenala, že tieto ich tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť, pretože prístup do vojnou zničeného regiónu je obmedzený a sú aj výpadky v telefonickom spojení.



Etiópska vláda na žiadosť agentúry AFP o komentár nereagovala.



Úrad OCHA upozornil, že nedostatok zásob základných komodít, najmä zdravotníckeho materiálu a paliva, "vážne narúša možnosť reagovať na potreby zranených a (vedie) k takmer úplnému kolapsu zdravotného systému v Tigraji".



"Zintenzívnenie leteckých útokov je alarmujúce a opäť pripomíname všetkým stranám konfliktu, aby rešpektovali svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného humanitárneho práva," uvádza sa v správe OCHA.



Vojna v Tigraji, jednom zo štátov etiópskej federácie, vypukla v novembri 2020, keď tam etiópsky premiér Abiy Ahmed poslal vojakov po tom, čo obvinil tamojšiu odštiepeneckú vládnucu stranu TPLF z útokov na tábory federálnej armády.



Premiér, ktorý je nositeľom Nobelovej ceny mieru, sa vlani síce vyhlásil za víťaza konfliktu, ale povstalci pri svojej následnej ofenzíve získali späť väčšinu územia Tigraja a prenikli aj do susedných oblastí. Dostali sa do vzdialenosti asi 200 kilometrov od hlavného mesta Addis Abeba, no koncom decembra oznámili, že sa stiahnu do Tigraja.