OSN: Pri Jemenskom pobreží začali prečerpávať ropu zo starého tankera

Hudajda 26. júla (TASR) - Z ropného tankeru, ktorý desaťročia kotvil pri západnom pobreží Jemenu, začali v utorok prečerpávať vyše milión barelov ropy do iného plavidla. Tankeru hrozil v dôsledku zhoršeného stavu výbuch a prečerpaním ropy sa má predísť veľkej ekologickej katastrofe, varovala OSN. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Tanker Safer už viac ako 30 rokov kotví v Červenom mori asi kilometrov severne od západojemenského prístavu Hudajda. Od roku 2015 bola jeho údržba pozastavená pre občiansku vojnu v Jemene. Predstavitelia OSN dlhodobo upozorňovali na možné dôsledky ropnej havárie, ktorá by zasiahla pobrežie Jemenu a morský život.



Odstraňovanie škôd takejto havárie odhadla hovorkyňa rozvojového programu OSN Sarah Belová v utorok na približne 20 miliárd dolárov. Vyliata ropa by mohla podľa nej zasiahnuť až africké pobrežie, na 25 rokov zdevastovať rybolov a zničiť 200.000 pracovných miest v regióne.



V dôsledku havárie by Jemen musel zatvoriť svoje prístavy, čo by narušilo dodávky humanitárnej pomoci, na ktorú sú odkázaní milióny obyvateľov postihnutých dlhoročnou vojnou, dodala Belová.



"Prečerpávanie ropy z lode na loď... je ďalším dôležitým krokom na zamedzenie environmentálnej a humanitárnej katastrofe obrovského rozsahu," vyhlásil generálny tajomník OSN António Guterres.



OSN sa na záchrannej akcii tohto typu podieľa prvýkrát, pretože podľa Guterresa sa nenašiel nikto iný, kto by túto úlohu bol schopný či ochotný vykonať.



OSN očakáva, že prečerpávanie ropy potrvá 19 dní. Spojené štáty informovali, že na finančne náročnú operáciu prispeli čiastkou 10 miliónov dolárov. Ostatné krajiny vyzvali, aby poskytli zvyšných 22 miliónov potrebných na jej realizáciu.