OSN: Pri nálete v Tigraji zahynuli traja utečenci z Eritrey

Ženeva 7. januára (TASR) - Traja eritrejskí utečenci vrátane dvoch detí zahynuli pri nálete, ktorý zasiahol utečenecký tábor v meste Mai Aini v štáte Tigraj na severe Etiópie, kde vládne sily už viac ako rok vedú vojnu proti tamojším povstalcom.



Ďalší štyria utečenci boli pri nálete zranení, ale ich životy nie sú ohrozené, informoval vo štvrtok vo svojom vyhlásení vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi.



Podľa agentúry AFP sa v jeho vyhlásení uvádza, že Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) zhromažďuje a potvrdzuje podrobnosti o tragickej udalosti, pričom zároveň opakuje výzvu adresovanú všetkým stranám konfliktu, aby rešpektovali práva všetkých civilistov vrátane utečencov.



Vojna v Tigraji, jednom zo štátov etiópskej federácie, vypukla v novembri 2020, keď tam etiópsky premiér Abiy Ahmed poslal vojakov po tom, čo obvinil tamojšiu odštiepeneckú vládnucu stranu Tigrajský ľudový oslobodzovací front (TPLF) z útokov na tábory federálnej armády.



Premiér, ktorý je nositeľom Nobelovej ceny za mier, sa vlani síce vyhlásil za víťaza konfliktu, ale povstalci pri svojej následnej ofenzíve získali späť väčšinu územia Tigraja a prenikli aj do susedných oblastí. Dostali sa do vzdialenosti asi 200 kilometrov od hlavného mesta Addis Abeba, no koncom decembra oznámili, že sa stiahnu do Tigraja, čo znamená zásadný zlom vo vojne.



Tigraj v posledných týždňoch zažíva de facto blokádu dodávok humanitárnej pomoci. Od 14. decembra sa tam nedostali žiadne nákladné autá s pomocou a ďalšie, ktoré čakali na vstup do regiónu, boli vyplienené, uviedla humanitárna agentúra OSN (OCHA) vo svojej najnovšej správe.



Hovorca OSN Stéphane Dujarric vo štvrtok upozornil, že od 12. júla mohlo do Tigraja vstúpiť len 1338 nákladných vozidiel, "čo je menej ako 12 percent nákladných vozidiel, ktoré tam musíme dostať".



Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorý pochádza z Tigraja, vo štvrtok povedal, že WHO nedostala povolenie dodávať zdravotnícky materiál do Tigraja od polovice júla 2020.



Zdôraznil pri tom, že "aj v najťažších obdobiach konfliktu v Sýrii, Južnom Sudáne, Jemene a ďalších mali WHO a partneri prístup k záchrane životov. V Tigraji však de facto blokáda bráni prístupu k humanitárnym zásobám, čo zabíja ľudí."



Boje v Tigraji - podľa odhadov OSN - vyhnali z domovov viac ako dva milióny ľudí a státisíce obyvateľov sa ocitli v životných podmienkach podobných hladomoru, pričom obe strany hlásia masakry a masové znásilňovanie.