OSN: Pri pokuse dostať sa do Európy po mori zomrelo tento rok už 2500

New York 29. septembra (TASR) - Viac než 2500 migrantov zahynulo alebo sa stratilo pri pokusoch dostať sa do Európy cez Stredozemné more len v priebehu tohto roka, uviedol vo štvrtok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Informovala o tom agentúra AFP.



"Do 24. septembra bolo len v roku 2023 evidovaných viac ako 2500 mŕtvych alebo nezvestných," upozornila na pôde Bezpečnostnej rady OSN šéfka kancelárie UNHCR v New Yorku Ruven Menikdiwelaová.



Ide o prudký nárast tohto počtu vzhľadom na 1680 mŕtvych alebo nezvestných migrantov v rovnakom období minulého roka.



"O životy sa prichádza aj na pevnine, ďaleko od pozornosti verejnosti," dodala Menikdiwelaová.



Pozemná cesta z krajín subsaharskej Afriky, odkiaľ mnohí z migrantov pochádzajú, vedúca k miestam odchodu na tuniskom a líbyjskom pobreží, "zostáva jednou z najnebezpečnejších na svete," upozornila ďalej s tým, že migranti na nej "každým krokom riskujú smrť a závažné porušovanie ľudských práv".



Do od januára do 24. septembra prišlo tento rok po mori do Talianska, Grécka, Španielska, na Cyprus a Maltu približne 186.000 ľudí, píše AFP. Väčšina z nich, zhruba 130.000 ľudí, dorazila do Talianska, čo je viac než 83-percentné zvýšenie v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2022.



Čo sa týka východiskových bodov, medzi januárom a augustom tohto roka sa cez Stredozemné more z Tuniska pokúšalo dostať viac než 102.000, kým z Líbye 45.000 utečencov.



Zhruba 31.000 ľudí bolo zachránených na mori či zadržaných a vylodených v Tunisku a 10.600 v Líbyi, dodal UNHCR.