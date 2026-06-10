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OSN: Pri proteste za práva žien v afganskom Heráte zahynul chlapec
Podľa UNAMA afganské bezpečnostné zložky použili pri rozohnaní demonštrácie za účasti desiatok mužov neprimeranú silu.
Autor TASR
Kábul 10. júna (TASR) – Misia OSN v Afganistane (UNAMA) v stredu uviedla, že pri utorkovom zásahu bezpečnostných síl proti účastníkom zhromaždenia za práva žien v západoafganskom meste Herát zahynul chlapec a viacerí ľudia utrpeli zranenia. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Podľa UNAMA afganské bezpečnostné zložky použili pri rozohnaní demonštrácie za účasti desiatok mužov neprimeranú silu. Misia potvrdila, že najmenej jedna osoba – chlapec – podľahla strelnému zraneniu. Viacerí ďalší ľudia utrpeli zranenia po tom, ako ich príslušníci bezpečnostných síl bili palicami. UNAMA uviedla, že preveruje správy o druhej obeti policajných násilností. Očití svedkovia tvrdia, že polícia pri zásahu používala ostrú muníciu. Velenie polície poprelo, že by jej príslušníci počas utorkovej demonštrácie použili nejaké zbrane.
Protest v Heráte vypukol po tom, čo príslušníci ministerstva pre podporu cnosti a prevenciu nerestí zadržali niekoľko žien, ktoré nerešpektovali prísne pravidlá obliekania - nemali oblečený čador alebo burku.
Pobočka ministerstva pre podporu cnosti a prevenciu nerestí v Heráte medzičasom v stredu oznámila nové obmedzenia týkajúce sa vzhľadu žien a dievčat. Podľa nových pravidiel ženy na verejnosti nesmú mať bosé nohy a musia mať zahalenú tvár. Úrady zároveň nariadili, že ženám spod pokrývky hlavy nesmie byť vidieť vlasy. Za porušenie nariadení hrozí zadržanie alebo väzenie.
UNAMA zdokumentovala počas víkendu v Heráte zadržanie najmenej 30 žien pre údajné porušenie pravidiel obliekania.
V Afganistane si ženy na verejnosti musia zakrývať takmer celé telo. Po návrate fundamentalistického hnutia Taliban k moci v roku 2021 boli práva žien výrazne obmedzené vrátane prístupu k vzdelaniu, zamestnaniu a športu či v spôsobe obliekania.
Podľa UNAMA afganské bezpečnostné zložky použili pri rozohnaní demonštrácie za účasti desiatok mužov neprimeranú silu. Misia potvrdila, že najmenej jedna osoba – chlapec – podľahla strelnému zraneniu. Viacerí ďalší ľudia utrpeli zranenia po tom, ako ich príslušníci bezpečnostných síl bili palicami. UNAMA uviedla, že preveruje správy o druhej obeti policajných násilností. Očití svedkovia tvrdia, že polícia pri zásahu používala ostrú muníciu. Velenie polície poprelo, že by jej príslušníci počas utorkovej demonštrácie použili nejaké zbrane.
Protest v Heráte vypukol po tom, čo príslušníci ministerstva pre podporu cnosti a prevenciu nerestí zadržali niekoľko žien, ktoré nerešpektovali prísne pravidlá obliekania - nemali oblečený čador alebo burku.
Pobočka ministerstva pre podporu cnosti a prevenciu nerestí v Heráte medzičasom v stredu oznámila nové obmedzenia týkajúce sa vzhľadu žien a dievčat. Podľa nových pravidiel ženy na verejnosti nesmú mať bosé nohy a musia mať zahalenú tvár. Úrady zároveň nariadili, že ženám spod pokrývky hlavy nesmie byť vidieť vlasy. Za porušenie nariadení hrozí zadržanie alebo väzenie.
UNAMA zdokumentovala počas víkendu v Heráte zadržanie najmenej 30 žien pre údajné porušenie pravidiel obliekania.
V Afganistane si ženy na verejnosti musia zakrývať takmer celé telo. Po návrate fundamentalistického hnutia Taliban k moci v roku 2021 boli práva žien výrazne obmedzené vrátane prístupu k vzdelaniu, zamestnaniu a športu či v spôsobe obliekania.