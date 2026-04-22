OSN: Pri troch útokoch v Nigérii zahynulo 23 ľudí vrátane detí
Nigéria bojuje proti džihádistickému povstaniu na severovýchode krajiny už 17 rokov.
Autor TASR
Abuja 22. apríla (TASR) - Najmenej 23 ľudí vrátane troch detí zahynulo v utorok pri troch samostatných útokoch džihádistických a zločineckých gangov v severozápadnej Nigérii. Vyplýva to z dvoch bezpečnostných správ vypracovaných pre Organizáciu Spojených národov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Nigéria bojuje proti džihádistickému povstaniu na severovýchode krajiny už 17 rokov, kým na severozápade zločinecké gangy „banditov“, ktoré nie sú motivované ideológiou, unášajú ľudí pre výkupné a plienia dediny.
Podľa jednej zo správ podozriví džihádisti z Boko Haram na motorkách v utorok neskoro večer zaútočili na dedinu Pubago v štáte Borno a zabili tam 11 ľudí. Niektorí obyvatelia sú stále nezvestní. Správa zároveň upozorňuje, že počet obetí môže byť ešte vyšší.
Pri ďalších dvoch útokoch v jeden deň banditi prepadli dve dediny v severozápadnom štáte Zamfara, kde zabili celkovo 12 ľudí. Útočníci na motorkách prepadli dedinu Rumbuki, „zabili deväť ľudí a zranili ďalších osem obyvateľov“, pričom niekoľko osôb je stále nezvestných. Pri útoku na dedinu Nikai zase zabili útočníci najmenej tri deti.
Aj keď banditov motivuje finančný zisk, ich prehlbujúce sa spojenectvo s džihádistami vzbudzuje v krajine veľké obavy.
Skupina Boko Haram a jej odnož Islamský štát v západnej Afrike (ISWAP) v poslednom čase zintenzívnili útoky na armádne základne a komunity na severovýchode krajiny, čo viedlo k civilným a vojenským obetiam.
Banditi naďalej útočia na dediny, zabíjajú obyvateľov, unášajú ľudí za výkupné a plienia domy, ktoré následne podpaľujú.
Nigérijská armáda má veľké problémy, keďže mnohí vojaci nasadení do boja proti džihádistom, banditom a separatistom sa sťažujú na únavu a nedostatočné vybavenie.
