< sekcia Zahraničie
OSN: Pri útokoch na Afganistan zahynulo niekoľko civilistov
Autor TASR
Kábul 28. apríla (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v utorok oznámila, že pri útokoch na Afganistan z predchádzajúceho dňa zdokumentovala desiatky zranených a niekoľko civilných obetí. Predstavitelia Talibanu obvinili z útokov susedný Pakistan, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Podľa údajov OSN zahynuli stovky ľudí odkedy sa tieto dve susedné krajiny koncom februára dostali do vojnového konfliktu, hoci boje v posledných týždňoch do veľkej miery utíchli.
Nárast násilia vo východnej afganskej provincii Kúnar si v pondelok vyžiadal sedem civilných obetí a 85 zranených, spresnil provinčný zdravotnícky úradník.
Misia OSN v Afganistane (UNAMA) uviedla, že zaznamenala „desiatky mŕtvych alebo zranených civilistov“ pri útokoch, ktoré zasiahli univerzitu a ďalšie časti provinčného hlavného mesta Asadabad.
Afganské ministerstvo zahraničných vecí označilo útoky za „jasné porušenie územnej celistvosti krajiny“ a predvolalo si pakistanského chargé d'affaires v Kábule.
Pakistanské ministerstvo informácií predtým poprelo, že by útočilo na obytné oblasti alebo univerzitu, a označilo takéto tvrdenia za „flagrantnú lož“.
Vzťahy medzi Pakistanom a Afganistanom sú napäté odvtedy, čo predstavitelia Talibanu v roku 2021 po druhýkrát prevzali moc v Kábule.
