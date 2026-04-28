Utorok 28. apríl 2026Meniny má Jarmila
OSN: Pri útokoch na Afganistan zahynulo niekoľko civilistov

Mínomet, ilustračné foto Foto: TASR

Autor TASR
Kábul 28. apríla (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v utorok oznámila, že pri útokoch na Afganistan z predchádzajúceho dňa zdokumentovala desiatky zranených a niekoľko civilných obetí. Predstavitelia Talibanu obvinili z útokov susedný Pakistan, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Podľa údajov OSN zahynuli stovky ľudí odkedy sa tieto dve susedné krajiny koncom februára dostali do vojnového konfliktu, hoci boje v posledných týždňoch do veľkej miery utíchli.

Nárast násilia vo východnej afganskej provincii Kúnar si v pondelok vyžiadal sedem civilných obetí a 85 zranených, spresnil provinčný zdravotnícky úradník.

Misia OSN v Afganistane (UNAMA) uviedla, že zaznamenala „desiatky mŕtvych alebo zranených civilistov“ pri útokoch, ktoré zasiahli univerzitu a ďalšie časti provinčného hlavného mesta Asadabad.

Afganské ministerstvo zahraničných vecí označilo útoky za „jasné porušenie územnej celistvosti krajiny“ a predvolalo si pakistanského chargé d'affaires v Kábule.

Pakistanské ministerstvo informácií predtým poprelo, že by útočilo na obytné oblasti alebo univerzitu, a označilo takéto tvrdenia za „flagrantnú lož“.

Vzťahy medzi Pakistanom a Afganistanom sú napäté odvtedy, čo predstavitelia Talibanu v roku 2021 po druhýkrát prevzali moc v Kábule.
Neprehliadnite

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria

NOVANSKÝ: Znížiť metabolický vek vieme 30-minútovou prechádzkou denne

TÝŽDENNÍK: Nevedia o čom hovoria