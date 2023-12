Priechod Kerem Šalom medzi Izraelom a Gazou by mohli čoskoro otvoriť

Ženeva 7. decembra (TASR) - Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths vo štvrtok vyjadril nádej, že už čoskoro by mohol byť otvorený hraničný priechod Kerom Šalam medzi Izraelom a Pásmom Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Stále rokujeme a v súčasnosti máme niekoľko sľubných náznakov, že by sa čoskoro mohol sprístupniť hraničný priechod Kerem Šalom," povedal Griffiths na tlačovej konferencii v Ženeve.



Denník The Times of Israel s odvolaním sa na nemenovaného izraelského predstaviteľa uviedol, že v najbližších dňoch Izrael otvorí priechod Kerem Šalom so zámerom kontrolovať nákladné vozidlá s humanitárnou pomocou smerujúce do Pásma Gazy. Rovnaký postup už Izrael zaviedol na menšom priechode Nicana na hraniciach s Egyptom.



Pred vojnou medzi Izraelom a palestínskymi militantným hnutím Hamas prúdilo cez Kerem Šalom do Pásma Gazy približne 60 percent tovaru. V súčasnosti je jediným otvoreným hraničným priechodom do Pásma Gazy Rafah na hranici s Egyptom.



"Presadzovali sme otvorenie (priechodu) Kerem Šalom - a nielen ako otvorenie, ktoré umožní nákladným autám prechádzať cez Rafah a potom do Gazy, ale aby sa cez Kerem Šalom dostávali priamo do severných častí Gazy alebo tam, kde je to najviac potrebné," povedal Griffiths.



Uviedol tiež, že v prípade úspechu by išlo o "prvý zázrak" za posledné týždne. Informoval aj o rokovaniach o dodávkach humanitárnej pomoci do Pásma Gazy z Jordánska, ktoré však susedí s Izraelom a Západným brehom.



"V tejto chvíli mám v Jordánsku zástupcu, ktorý už pripravuje potenciálne dodávky pomoci po zemi, ktorá by mohla prísť z Jordánska cez Allenbyho most priamo do Kerem Šalomu," povedal Griffiths.



Boje v Pásme Gaze vypukli 7. októbra po útoku militantov Hamasu na Izrael, pri ktorom zahynulo vyše 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Zajali a odvliekli do tejto palestínskej enklávy vyše 240 rukojemníkov.



Izrael následne v Pásme Gazy spustil pozemnú i vzdušnú ofenzívu, ktorá si doteraz podľa Hamasu vyžiadala viac než 17.000 obetí, väčšinou žien a detí.