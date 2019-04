Budeme žiť dlhšie? Podľa OSN áno

V rozpore so stúpajúcim trendom vo väčšine krajín sa dĺžka života v Spojených štátoch v posledných niekoľkých rokoch skrátila.

Ženeva 4. apríla (TASR) - Priemerná očakávaná dĺžka života ľudí narástla medzi rokmi 2000 a 2016 o päť a pol roka. Vo štvrtok to vo výročnej štatistickej správe oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorú citovala tlačová agentúra DPA.



Ľudia, ktorí sa narodili v roku 2000, môžu dúfať, že sa dožijú 66,5 roka; u detí, ktoré sa narodili o 16 rokov neskôr, sa maximálny očakávaný vek zvýšil na 72,0 roka. Vyplýva to z najnovších dostupných údajov medzinárodnej organizácie patriacej do systému OSN.



V rozpore so stúpajúcim trendom vo väčšine krajín sa dĺžka života v Spojených štátoch v posledných niekoľkých rokoch skrátila.



Priemerná očakávaná dĺžka života ľudí v USA sa pri narodení skrátila zo 79 v roku 2014 na 78,5 roka v roku 2016.



Tento trend skracovania sa pripisuje úmrtiam na predávkovanie drogami a samovraždám, uviedlo koncom vlaňajška americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).



Ďalším faktorom je obezita, uviedla vo štvrtok vo švajčiarskej Ženeve riaditeľka WHO pre spracovanie údajov Samira Asmová.



Celosvetovo zozbierané údaje tiež ukazujú výrazný vekový rozdiel medzi starými bohatými a starými chudobnými ľuďmi vo svete. Ľudia v krajinách s vysokými príjmami môžu očakávať o 18 rokov dlhší život než ľudia v krajinách s nízkymi príjmami.