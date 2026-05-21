Štvrtok 21. máj 2026Meniny má Zina
OSN prijala rezolúciu, ktorá posilňuje boj proti klimatickým zmenám

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
New York 21. mája (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v stredu prijalo rezolúciu o klimatickej spravodlivosti, ktorá posilňuje záväzky štátov v boji proti klimatickým zmenám. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Rezolúciu predložil tichomorský ostrovný štát Vanuatu. Cieľom tohto dokumentu je uviesť do praxe minuloročné verdikty Medzinárodného súdneho dvora (MSD) týkajúce sa právnej zodpovednosti štátov za znečisťovanie ovzdušia.

„Štáty a národy, ktoré nesú najťažšie bremeno, sú veľmi často práve tie, ktoré k problému prispeli najmenej,“ povedal veľvyslanec Vanuatu pri OSN Odo Tevi pred hlasovaním.

Rezolúciu podporilo 141 hlasov, zatiaľ čo osem štátov bolo proti - prevažne producentov ropy, vrátane Saudskej Arábie, Spojených štátov a Iránu. Prijaté uznesenie vyzvalo štáty, aby „dodržiavali svoje príslušné záväzky“ v oblasti ochrany klímy.

Generálny tajomník OSN António Guterres tento krok vo svojom stredajšom vyhlásení ocenil a vyzdvihol líderstvo ostrovných vodcov a „mladých ľudí, ktorých morálna bystrosť pomohla priviesť svet k tomuto momentu“.

„Ide o silné potvrdenie medzinárodného práva, klimatickej spravodlivosti, vedy a zodpovednosti štátov za ochranu ľudí pred eskalujúcou klimatickou krízou,“ dodal Guterres.
