OSN: Príjazdy zahraničných turistov sa v roku 2022 zdvojnásobili

Madrid 18. januára (TASR) — Počet zahraničných turistov sa vlani v porovnaní s predchádzajúcim rokom zdvojnásobili a v roku 2023 by mal vďaka zrušeniu obmedzení týkajúcich sa cestovania, najmä v Číne, dosiahnuť takmer predpandemickú úroveň. Uviedla to v utorok Organizácia OSN pre cestovný ruch (UNWTO), z ktorej vyhlásenia cituje agentúra AFP.



V minulom roku bolo celosvetovo zaregistrovaných 917 miliónov príchodov turistov, čo je nárast oproti 455 miliónom v roku 2021. Podľa UNWTO so sídlom v Madride je to lepší výsledok, ako sa očakávalo.



Napriek tomu dosiahol počet príchodov turistov v minulom roku len 63 percent úrovne v roku 2019, teda poslednom roku pred vypuknutím covidovej pandémie. UNWTO predpovedá, že v roku 2023 by mohol stúpnuť na 80 - 96 percent.



Zároveň predpokladá, že v roku 2023 bude pokračovať oživovanie medzinárodného cestovného ruchu, ktoré bude podporené dopytom najmä z Ázie a Tichomoria, keďže sa otvoria destinácie a trhy.



Európa, globálne najobľúbenejší cieľový región turistov, zaznamenala v minulom roku 585 miliónov príchodov, čo je takmer 80 percent úrovne spred covidovej pandémie.



Afrika a Severná a Južná Amerika dosiahli len približne 65 percent úrovne spred pandémie- Tichomorský región sa v dôsledku prísnejších obmedzení súvisiacich s covidovou pandémiou dostal len na 23 percent.