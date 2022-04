OSN: Putin v princípe súhlasil s evakuáciou z mariupolského Azovstaľu

Moskva 26. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin "v princípe súhlasil" so zapojením Organizácie spojených národov (OSN) a Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) do evakuácie civilistov z oceliarní Azovstaľ v obliehanom ukrajinskom prístavnom meste Mariupol. Po stretnutí generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa so šéfom Kremľa v Moskve o tom informovali agentúra Reuters aj televízia CNN. Obe sa odvolali na vyhlásenie Guterresovho hovorcu.



"Generálny tajomník zopakoval postoj OSN k Ukrajine a s (Vladimirom Putinom) prerokoval návrhy na humanitárnu pomoc a evakuáciu civilistov z konfliktných zón, najmä v súvislosti so situáciou v Mariupole," uviedol vo vyhlásení hovorca Stéphane Dujarric.



"(Ruský) prezident v princípe súhlasil so zapojením OSN a MVČK do evakuácie civilistov z oceliarní Azovstaľ v Mariupole," dodal hovorca a spresnil, že o tejto téme bude s ruským ministerstvom obrany ďalej diskutovať Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).