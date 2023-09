OSN: Rétorika ruských médií by mohla podnecovať genocídu

Ženeva 25. septembra (TASR) - Niektoré naratívy šírené ruskými médiami by mohli predstavovať podnecovanie ku genocíde. Upozornil na to v pondelok šéf vyšetrovacieho tímu pre prípady porušovania ľudských práv na Ukrajine od začiatku ruskej vojenskej invázie. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Šéf tímu Erik Möse vo svojom prejave pred Radou OSN pre ľudské práva vyjadril znepokojenie nad „obvineniami z genocídy na Ukrajine“ a varoval, že „niektoré z naratívov šírených v ruských štátnych a iných médiách môžu predstavovať podnecovanie ku genocíde".



Vyšetrovací tím uviedol, že "pokračuje vo vyšetrovaní takýchto záležitostí", cituje AFP.



Nórsky sudca Möse stojí na čele trojčlennej vyšetrovacej komisie (COI), ktorú vytvorila Rada OSN pre ľudské práva s cieľom vyšetriť prípady porušovania ľudských práv, ktorých sa na Ukrajine dopúšťa Rusko od februára minulého roka.



Vo svojej prvej úplnej správe z marca minulého roka tím prišiel k záveru, že sa ruské úrady dopustili na Ukrajine "širokej škály vojnových zločinov".



Möse vtedy uviedol, že komisia si je vedomá obvinení z genocídy vrátane nútených presunov ukrajinských detí do oblastí ovládaných Ruskom a prisľúbili ich vyšetrovanie, píše AFP.