OSN: Rezignácia ruského predstaviteľa odblokovala kľúčový výbor UNESCO

Paríž 24. novembra (TASR) - Rezignáciou ruského veľvyslanca pri Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) sa skončí patová situácia vo Výbore svetového dedičstva, ktorému predsedal. Výbor je poverený ochranou kultúrnych pamiatok na svete, informuje v stredu TASR na základe správy agentúry AFP.



Výbor zodpovedný za priraďovanie pamiatok na Zoznam svetového dedičstva UNESCO už niekoľko mesiacov nebol schopný fungovať v dôsledku medzinárodnej reakcie na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu.



"Mám tú česť vás informovať o ukončení svojej misie stáleho delegáta Ruskej federácie pri UNESCO," uviedol ruský veľvyslanec Alexandr Kuznecov v liste adresovanom členom Výboru svetového dedičstva, ktorý k nahliadnutiu získala AFP. Nemenovaný diplomat OSN následne pre túto agentúru potvrdil, že Kuznecovovo odstúpenie z funkcie umožní výboru "rýchlo vymenovať nového predsedu" a obnoviť jeho aktivity".



Pozícia Ruska ako predsedu výboru vyvolala medzi jeho ostatnými členmi protesty po tom, čo Moskva presne pred deviatimi mesiacmi – 24. februára – vojensky napadla Ukrajinu. Výbor sa mal v júni tohto roka stretnúť v ruskom meste Kazaň, 46 jeho členských krajín vrátane Francúzska a Británie však schôdzku bojkotovalo.



Z pravidiel UNESCO vyplýva, že náhradníkov za odstupujúceho predsedu výboru menuje krajina, ktorá nasleduje v abecednom poradí v angličtine, spresňuje AFP. V tomto prípade to bude Saudská Arábia, ktorá by mala v nasledujúcich dňoch podľa očakávania oznámiť, či predsedníctvo vo výbore prevezme.



UNESCO uviedla, že v nadchádzajúcich týždňoch sa uskutoční mimoriadna schôdzka, na ktorom sa určí dátum i miesto jej ďalšieho pravidelného zasadnutia. Očakáva sa, že to bude v prvej polovici roku 2023.