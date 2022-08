OSN: Rokovanie o ochrane biodiverzity v moriach skončilo bez dohody

New York 27. augusta (TASR) - Členské štáty OSN v piatok ukončili dvojtýždňové rokovanie o ochrane biodiverzity v medzinárodných vodách, no dohodu sa dosiahnuť nepodarilo, informovala v sobotu agentúra AFP.



"Aj keď sme dosiahli vynikajúci pokrok, stále potrebujeme trochu viac času na to, aby sme úspešne dorazili do cieľa," vyhlásila predsedníčka konferencie Rena Leeová.



Dodala, že rokovania na danú tému budú pokračovať v zatiaľ nešpecifikovanom termíne.