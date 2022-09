OSN: Rozvoj ľudstva sa pre viaceré krízy vrátil o päť rokov dozadu

New York 8. septembra (TASR) - Pandémia ochorenia COVID-19 spojená s ďalšími krízami posunula celosvetový rozvoj ľudstva naspäť na úroveň roka 2016. Uvádza sa to v správe OSN zverejnenej vo štvrtok. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Rozvojový program OSN (UNDP) zverejňuje index ľudského rozvoja (HDI) už 30 rokov. Po prvýkrát za toto obdobie HDI klesol dva roky po sebe (v roku 2020 a 2021), čím sa "vymazali dosiahnuté úspechy z predchádzajúcich piatich rokov". Index je výsledkom celosvetového merania pokroku ľudskej spoločnosti v troch oblastiach, ktoré zahŕňajú zdravie, vzdelanie a životnú úroveň.



"Obrat smerom dozadu je takmer všeobecný, keďže vyše 90 percent krajín zaznamenalo pokles HDI buď v roku 2020 alebo v roku 2021. Vyše 40 percent krajín kleslo v oboch rokoch. To naznačuje, že kríza sa v mnohých štátoch stále prehlbuje," uviedol UNDP v tlačovom vyhlásení.