OSN: Ruské jednotky na Ukrajine zadržiavajú stovky Ukrajincov

Ženeva/Kyjev 9. septembra (TASR) - Vyšetrovatelia OSN v piatok uviedli, že na Ukrajine zaznamenali viac ako 400 svojvoľných zadržaní a zmiznutí, za ktorými stoja najmä ruské jednotky, ale aj príslušníci ukrajinskej armády. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Šéfka monitorovacej misie OSN na Ukrajine Matilda Bognerová odsúdila prudký nárast prípadov porušovania ľudských práv, ku ktorým dochádza od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



Bognerová zdôraznila najmä tisícky úmrtí civilistov a stovky svojvoľných zadržaní. Opísala tiež mučenie a zlé zaobchádzanie s vojnovými zajatcami. Jej tím tiež overil, že ruské jednotky a k nim pripojené skupiny v okupovaných oblastiach zadržali alebo nechali zmiznúť 416 osôb.



Bognerovej tím tiež uviedol, že ukrajinské jednotky svojvoľne zatkli 51 osôb a zmiznúť nechali ďalších 30 ľudí. Jej misia mala na území kontrolovanom Ukrajinou neobmedzený prístup do zariadení, kde sa zadržaní ľudia nachádzali, no Rusko jej podobné povolenie na návštevu svojich väzenských kapacít neposkytlo.



"Táto situácia je ešte znepokojujúcejšia, odkedy sme zistili, že vojnoví zajatci zadržaní Ruskou federáciou boli vystavení mučeniu a zlému zaobchádzaniu. V niektorých zariadeniach nemali väzni prístup k dostatočnej potrave, vode, hygiene a zdravotnej starostlivosti," vyhlásila Bognerová. Opísala tiež "prijímací proces", v rámci ktorého museli noví väzni prechádzať koridorom vytvoreným z väzenských strážnikov. Tí mohli väzňov počas pochodu ľubovoľne biť.



Bognerová vyjadrila hlboké znepokojenie najmä nad trestaneckou kolóniou v Olenivke, kde mnohí vojnoví zajatci údajne trpia infekčnými chorobami, ako je žltačka typu A a tuberkulóza.



Jej tím tiež uviedol, že s ruskými vojnovými zajatcami zle zaobchádzali aj ukrajinské jednotky, najmä počas samotného zatýkania či transportu do väzenských táborov.