OSN: Ruské útoky v júni spôsobili najvyšší počet obetí od apríla 2022

Kyjev 10. júla (TASR) - Intenzívne ruské dronové a raketové útoky v júni spôsobili rekordný počet civilných obetí za viac ako tri roky invázie Moskvy na Ukrajine. Vo štvrtok na to upozornila Organizácia Spojených národov (OSN), píše TASR podľa agentúry AFP.



V júni 2025 podľa OSN pri ruských útokoch zahynulo 232 civilistov a ďalších 1343 sa zranilo. Viac obetí zomrelo v apríli 2022 v úvodných fázach ruskej agresie.



„Civilisti na celej Ukrajine sú vystavení takému utrpeniu, aké sme nezažili už viac ako tri roky,“ povedala Danielle Bellová, vedúca misie OSN pre monitorovanie ľudských práv na Ukrajine. „Nárast počtu úderov raketami dlhého doletu a bezpilotnými lietadlami v celej krajine priniesol civilistom ešte viac smrti a deštrukcie, a to ďaleko od frontovej línie,“ upozornila.



AFP pripomína, že spoľahlivé údaje o počte mŕtvych civilistov od začiatku vojny na Ukrajine neexistujú. OSN sa doteraz podarilo potvrdiť viac ako 13.500 mŕtvych civilistov. Upozorňuje však, že skutočný počet obetí je pravdepodobne oveľa vyšší, keďže mnohé prípady nie je možné overiť a do oblastí ruskej okupácie nemá prístup.



Medzi tieto miesta patrí napríklad prístavné mesto Mariupol, kde podľa odhadov zahynuli tisíce ľudí počas niekoľkotýždňového obliehania ruskými silami na začiatku vojny a mesto bolo prakticky úplne zničené.