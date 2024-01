OSN: Ruské útoky veľmi zvýšili počet civilných obetí na Ukrajine

New York 17. januára (TASR) - Intenzívne raketové a dronové útoky ruskej armády na Ukrajinu v uplynulých týždňoch prudko zvýšili počet mŕtvych a zranených civilistov, v decembri zahynulo viac ako 100 ľudí a ďalších takmer 500 utrpelo zranenia. Uviedla to v utorok misia OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Misia OSN na Ukrajine informovala, že minulý mesiac zaznamenala 26,5 percentný nárast obetí a zranených civilistov na Ukrajine - zo 468 v novembri na 592 v decembri. Dodala, že niektoré údaje ešte čakajú na overenie, no nárast bude pravdepodobne ešte vyšší.



"Počet civilných obetí (mŕtvych a zranených) v roku 2023 neustále klesal, no vlna útokov z konca decembra a začiatku januára tento trend prerušila," povedala šéfka monitorovacej misie OSN Danielle Bellová.



Misia OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine uviedla, že overuje správy nedávnych intenzívnych dronových a raketových útokoch Ruska, ktoré zasiahli obytné oblasti na Ukrajine 29. decembra a pokračovali začiatkom januára - vyžiadali si 86 mŕtvych civilistov a ďalších 416 utrpelo zranenia.



Podľa misie OSN došlo k najväčšiemu počtu obetí a zranených počas útokov, ktoré sa odohrali 29. decembra a 2. januára v mrazivom počasí. Dodala, že ruské rakety 4. januára zasiahli mesto Pokrovsk a neďalekú obec Rivne na východe Ukrajiny, kde pochovali dve rodiny – šesť dospelých a päť detí. Niektoré telá sa stále nenašli, priblížila.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 už bolo na Ukrajine potvrdených viac ako 10.200 mŕtvych civilistov vrátane 575 detí, povedala minulý týždeň Edem Wosornuová z Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).