OSN: Rusko a Čína sa nezhodli s USA v otázke nukleárnych ambícií Iránu
Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz obvinil Moskvu a Peking zo snahy chrániť Teherán a pokračovať s ním v spolupráci v zbrojnej oblasti, ktorá je znova zakázaná.
Autor TASR
New York 13. marca (TASR) - Spojené štáty a západní spojenci sa vo štvrtok na pôde Bezpečnostnej rady OSN dostali do sporu s Ruskom a Čínou okolo zámerov iránskeho jadrového programu. Washington sa tiež snažil ďalej odôvodňovať vojnu spustenú proti Teheránu pred takmer dvoma týždňami. Informovali o tom agentúra AP a Reuters, píše TASR.
Rusko a Čína sa na zasadnutí BR OSN, ktorej tento mesiac predsedajú USA, neúspešne pokúsili zablokovať diskusiu o výbore dohliadajúcom na sankcie svetovej organizácie voči Iránu.
Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz obvinil Moskvu a Peking zo snahy chrániť Teherán a pokračovať s ním v spolupráci v zbrojnej oblasti, ktorá je znova zakázaná. „Všetky členské štáty OSN by mali uplatňovať zbrojné embargo proti Iránu, zakazujúce transfer a predaj raketovej technológie a zmrazujúce príslušné finančné aktíva,“ povedal.
Waltz tiež podotkol, že Irán je jediným štátom bez jadrových zbraní, ktorý produkuje a zhromažďuje urán obohatený na 60 percent čistoty, čo je úroveň takmer použiteľná na zbrojné účely.
Britský úradujúci veľvyslanec James Kariuki zdôraznil, že neexistuje „hodnoverný civilný dôvod“ na to, aby mal Irán viac ako 400 kilogramov vysoko obohateného uránu. Takéto zásoby podľa neho narúšajú dôveru v mierový charakter nukleárneho programu Teheránu a viedli k obnoveniu sankcií OSN vlani v septembri.
Ruský veľvyslanec Vasilij Nebenzia obvinil USA a ich spojencov, že rozdúchavajú „hystériu“ o snahe Iránu získať jadrové zbrane, aby ospravedlnili ďalšie ťaženie proti Teheránu a stupňovali napätie na Blízkom východe.
Veľvyslanec Číny Fu Cchung povedal, že Irán opakovane potvrdil, že sa neusiluje o nukleárnu výzbroj, pričom jeho „úprimnosť by mala byť braná vážne“. Washington podľa neho podnecuje iránsku jadrovú krízu a uchýlil sa k použitiu sily počas rokovaní, čo znemožnilo diplomatické úsilie.
