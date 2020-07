OSN: Rusko chcelo obmedziť humanitárnu pomoci Sýrii

New York 9. júla (TASR) - Ruskom predložený návrh rezolúcie o obmedzení cezhraničnej humanitárnej pomoci Sýrii neprešiel v stredu hlasovaním v Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN). Oznámil to nemecký veľvyslanec pri OSN Christoph Heusgen, ktorého citovala agentúra AFP.



Moskva v návrhu žiadala, aby sa na presun pomoci využíval namiesto doterajších dvoch hraničných priechodov z Turecka len jeden, a to len po dobu nasledovných šiestich mesiacov. Na schválenie však potrebovala prinajmenšom deväť hlasov a nijaké veto zo strany stálych členov BR OSN. Získala ale len štyri hlasy, oznámil Heusgen.



Proti rezolúcii sa celkovo vyslovilo sedem krajín a štyri ďalšie sa hlasovania zdržali. Uznesenie teda neprešlo.



Za návrh hlasovali len Rusko, Čína, Vietnam a Juhoafrická republika. Proti sa vyslovili USA, Británia, Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Estónsko a Dominikánska republika.



K hlasovaniu došlo deň po tom, ako Rusko s Čínou vetovali v BR OSN návrh rezolúcie o ročnom predĺžení cezhraničnej humanitárnej pomoci Sýrii. Tento návrh, ktorý počítal so zachovaním oboch hraničných priechodov, predložili Belgicko a Nemecko.



Rusko nesúhlasilo, keďže požaduje zachovanie len jedného z priechodov a namiesto ročného predĺženia misie chce len šesť mesiacov. Čína zase svoje veto odôvodnila neochotou Belgicka a Nemecka zohľadniť jej žiadosť o vyhlásenie odsudzujúce jednostranné americké sankcie uvalené na Sýriu.



V januári sa Rusku, ktoré je najväčším spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada, podarilo zredukovať počet hraničných priechodov určených na prepravu humanitárnej pomoci určenej pre Sýriu zo štyroch na dva. Rovnako sa mu podarilo skrátiť mandát tejto misie z jedného roka na šesť mesiacov.



Rezolúcia o cezhraničnej humanitárnej pomoci pre Sýriu, ktorá bola BR OSN prvýkrát prijatá jednomyseľne v roku 2014, umožňuje posielať humanitárnu pomoc miliónom sýrskych civilistov. Jej platnosť aktuálne vyprší v piatok. BR OSN, ktorému aktuálne predsedá Nemecko, sa dovtedy musí dohodnúť, ako ju predĺži.