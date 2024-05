OSN: Rusko navrhlo rezolúciu o zákaze zbraní vo vesmíre

New York 2. mája (TASR) – Rusko rozdalo členom Bezpečnostnej rady OSN návrh rezolúcie žiadajúci všetky krajiny, aby podnikli kroky s cieľom zabrániť umiestneniu zbraní vo vesmíre. Len pred týždňom podobnú americko-japonskú rezolúciu vetovalo. TASR o tom informuje podľa agentúry AP, ktorá návrh v stredu získala.



Ruský návrh je z veľkej časti rovnaký ako vetovaný text, zachádza však ďalej. Vyzýva nielen na úsilie zabrániť nasadeniu zbraní vo vesmíre, no aj zamedziť "hrozbe alebo použitiu zbraní vo vesmíre", a to "navždy". V dokumente sa uvádza, že sa to týka použitia zbraní z vesmíru voči Zemi i zo Zeme voči objektom vo vesmíre.



Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia Bezpečnostnej rade OSN pri vetovaní predošlého návrhu povedal, že nezachádza dostatočne ďaleko pri zákaze všetkých druhov zbraní vo vesmíre.



Vetovaná rezolúcia sa zameriavala výlučne na zbrane hromadného ničenia. Návrh by v prípade schválenia vyzval všetky krajiny sveta, aby ich nevyvíjali ani neumiestňovali vo vesmíre, ako to zakazuje medzinárodná zmluva z roku 1967, ktorú ratifikovali aj USA a Rusko, a aby súhlasili s overovaním plnenia dohody.



Veľvyslankyňa USA pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová po hlasovaní 24. apríla pripomenula, že ruský prezident Vladimir Putin deklaroval, že Moskva nemá v úmysle umiestniť jadrové zbrane vo vesmíre. Podľa jej slov však vetovanie návrhu Ruskom vyvoláva otázku, čo by ruská vláda mohla skrývať.



Putin reagoval na februárové oznámenie Bieleho domu, že Rusko má schopnosť vyvíjať vesmírnu jadrovú zbraň, ktorej elektromagnetické žiarenie by v prípade výbuchu znefunkčnilo rozsiahle siete družíc.