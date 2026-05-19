OSN: Rusko pohrozilo Lotyšsku odvetou napriek jeho členstvu v NATO
Nebenzia sa vyjadril na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN o bezpečnosti na Ukrajine.
Autor TASR
New York 19. mája (TASR) - Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia v utorok povedal, že Moskva má informácie, podľa ktorých Ukrajina plánuje vypustiť vojenské drony z Lotyšska a ďalších pobaltských štátov. Varoval, že členstvo v NATO tieto krajiny neochráni pred odvetnými opatreniami, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Nebenzia sa vyjadril na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN o bezpečnosti na Ukrajine. Tvrdil, že Kyjev už vyslal ukrajinské dronové sily do Lotyšska, ale ruské spravodajské služby dokázali zistiť miesta vypustenia bezpilotných lietadiel.
„Zahraničná spravodajská služba Ruska povedala, že súradnice rozhodovacích centier v Lotyšsku sú dobre známe a členstvo v NATO vás neochráni pred odvetou, aj keď ste členmi NATO,“ povedal Nebenzia prostredníctvom tlmočníka.
Lotyšská veľvyslankyňa pri OSN Sanita Pavlutová-Deslandesová jeho vyjadrenie okamžite odmietla ako „čistú fikciu“.
Zástupkyňa veľvyslanca USA Tammy Bruceová upozornila, že OSN „nie je miesto pre vyhrážky voči členovi rady“ a že Spojené štáty splnia všetky svoje záväzky v rámci NATO. Bližšie podrobnosti neposkytla. Členstvo v NATO je však založené na kolektívnej obrane a článok 5 Severoatlantickej zmluvy stanovuje, že ozbrojený útok na jedného člena Aliancie bude považovaný za útok na všetkých členov.
Tvrdenia Ruska odmietol aj veľvyslanec Ukrajiny Andrij Meľnyk. Označil ich za „rozprávky“ a poznamenal, že ruské útoky na ukrajinských civilistov v prvej polovici mája patrili k najsmrteľnejším od začiatku invázie Ruska vo februári 2022.
Ukrajina v utorok obvinila Rusko z presmerovania jedného zo svojich dronov do estónskeho vzdušného priestoru, kde ho zostrelila stíhačka NATO. Išlo o najnovší incident s cezhraničnými preletmi dronov, ktoré vyvolali politický rozruch v pobaltských štátoch.
Lotyšsko v utorok vydalo prvú výstrahu pred leteckým nebezpečenstvom v súvislosti s možným vstupom dronu do svojho vzdušného priestoru. Svojich obyvateľov v pohraničí s Ruskom vyzvalo, aby nevychádzali von a do oblasti privolalo stíhačky NATO. Neskôr oznámilo, že sa nenašli dôkazy o preniknutí dronu cez hranicu.
Následne vydalo druhú výstrahu platiacu pre dve krajiny hraničiace s Ruskom, čo viedlo k novému vyslaniu vojenských lietadiel NATO.
Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí sa Estónsku za incident ospravedlnil a zdôraznil, že Ukrajina nevyužíva lotyšské ani estónske územie na dronové útoky na Rusko, čo pobaltské krajiny potvrdili.
