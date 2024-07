OSN: Rusko porušilo uväznením Gershkovicha medzinárodné právo

Ženeva 3. júla (TASR) - Odborníci na ľudské práva z OSN v utorok uviedli, že Rusko uväznením amerického novinára Evana Gershkovicha z The Wall Street Journal porušilo medzinárodné právo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Najvyšší orgán OSN pre ľudské práva zvolal skupinu WGAD zložená z nezávislých expertov. Tá ozrejmila, že obvinenia zo špionáže vznesené 32-ročnému Gershkovichovi nemajú "dostatočný faktický ani legálny základ". Skupina prípad zároveň označila za diskriminačný, pretože podľa nej bola dôležitým faktorom národnosť novinára.



Súdny proces sa začal v stredu v ruskom Jekaterinburgu, kde novinára 29. marca minulého roka zatkla polícia. Pojednávanie prebehlo za zatvorenými dverami, termín ďalšieho súd stanovil na 13. augusta. Gershkovich i jeho zamestnávateľ dôrazne odmietajú obvinenia zo špionáže, ku ktorej údajne došlo počas reportážnej cesty.



"Vzhľadom na všetky okolnosti prípadu by bolo vhodným prostriedkom nápravy okamžité prepustenie pána Gershkovicha a priznanie jeho vymáhateľného práva na odškodnenie či iné náhrady v súlade s medzinárodným právom," uviedla WGAD.



Vydavateľ denníka Wall Street Journal Almar Latour pochválil panel OSN a povedal, že "Evanovo neoprávnené zadržiavanie je hrubým porušením jeho základných ľudských práv". Zároveň vyzval USA a svetových lídrov, aby "urobili všetko, čo je v ich silách, a zabezpečili tak Evanov návrat domov".



Od rozpadu Sovietskeho zväzu ide o prvého amerického novinára, ktorého Moskva obvinila zo špionáže. V prípade odsúdenia mu hrozí 20 rokov väzenia. Rusko však naznačilo možnosť výmeny väzňov za Gershkovicha, no zároveň tvrdí, že najprv by musel byť vynesený rozsudok, čo môže trvať aj niekoľko mesiacov.