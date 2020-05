OSN: Rusko zabráni akýmkoľvek pokusom USA potrestať Irán

New York 13. mája (TASR) - Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia v utorok povedal, že Moskva vystúpi proti akýmkoľvek pokusom USA predĺžiť zbrojné embargo voči Iránu a znovu proti nemu zaviesť sankcie OSN. Informovala o tom agentúra AP.



Nebenzia dal počas videokonferencie jasne najavo, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa bude mať ťažkosti pri presadzovaní ďalších opatrení proti Iránu na pôde Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), v ktorej má Rusko právo veta.



Spojené štáty koncom apríla niektorým členom BR OSN poskytli návrh rezolúcie, ktorou by sa zbrojné embargo voči Iránu predĺžilo na neurčito. Platnosť súčasného embarga sa skončí v októbri tohto roka.



Navrhovanou rezolúciou by sa podľa amerických úradov predĺžila platnosť embarga, ktoré je súčasťou rezolúcie z roku 2015. Tú BR OSN prijala na podporu jadrovej dohody s Iránom, ktorú s ním v roku 2015 podpísalo šesť krajín vrátane USA.



Rusko podľa AP netají svoje úmysly pokračovať v predaji konvenčných zbraní Teheránu.



Nebenzia povedal, že embargo je "vedľajším produktom" jadrovej dohody a bolo len dočasné. USA odstúpili od jadrovej dohody jednostranne ešte v máji 2018 a Washington následne obnovil sankcie voči Iránu vrátane embarga na dovoz ropy.



Nebenzia takisto dodal, že USA už nie sú signatárom dohody a preto nemajú právo použiť žiadne nástroje z nej vyplývajúce.



Jadrová dohoda JCPOA z roku 2015 zaručovala Iránu uvoľnenie ekonomických sankcií výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu. Rok po tom, ako USA od dohody odstúpili, začal Irán porušovať svoje záväzky plynúce z tohto dokumentu.