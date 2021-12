OSN sa obáva náboženského násilia, ktoré môže rozbiť Etiópiu

Ľudia prechádzajú cez vrak po náletoch na muničné sklady vzbúrencov v etiópskom meste Mekele, foto z archívu. Foto: TASR / AP

Ženeva 2. decembra (TASR) - V prípade, že sa konflikt v Etiópii rozšíri aj do hlavného mesta Addis Abeba, hrozí krajine náboženské násilie a chaotický exodus v štýle evakuácií z letiska v afganskej metropole Kábul, upozornil vo štvrtok hlavný predstaviteľ OSN pre koordináciu humanitárnej pomoci Martin Griffiths. Informovala o tom agentúra AFP.Griffiths v rozhovore pre AFP vyjadril hlboké znepokojenie v súvislosti so stabilitou v Etiópii, východoafrickej krajine so 115 miliónmi obyvateľov a zloženej z viac než 80 rôznych etnických skupín.Griffiths, podtajomník Organizácie Spojených národov pre humanitárne záležitosti, zároveň uviedol, že konflikt v Etiópii zrejme vyvolal jednu z najhorších humanitárnych kríz vo svete.Boje v etiópskej metropole Addis Abeba a narastajúce spoločenské násilie by mohlizhoršiť situáciu, upozornil.povedal Griffiths. V tom prípade by sme podľa neho boli svedkamištruktúry Etiópie, cituje AFP.Chaos plynúci z takejto situácie by bol oveľa horší než to, čo sa v krajine stalo za uplynulých 13 mesiacov, dodal Griffiths.Od vypuknutia etiópskeho konfliktu v novembri 2020 zahynuli podľa odhadov OSN tisíce ľudí. Konflikt si vyžiadal aj zhruba dva milióny vysídlených a státisíce ľudí sú nútené žiť v podmienkach blížiacich sa k hladomoru.