OSN sa obáva o dôveryhodnosť nadchádzajúcich volieb v Kamerune

Na snímke komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Foto: TASR/AP

Kamerunský prezident Paul Biya má 92 rokov a je najstaršou hlavou štátu na svete.

Ženeva 2. septembra (TASR) - Organizácia Spojených národov v utorok uviedla, že pribúdajúce obmedzenia v Kamerune vyvolávajú obavy, či nadchádzajúce prezidentské voľby budú slobodné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Kamerunský prezident Paul Biya má 92 rokov a je najstaršou hlavou štátu na svete. Vo voľbách 12. októbra sa bude uchádzať o ďalšie sedemročné funkčné obdobie, aby tak predĺžil svoju takmer 43-ročnú vládu.

„Bezpečné a priaznivé prostredie pre ľudské práva je nevyhnutné pre pokojné, inkluzívne a dôveryhodné voľby. Žiaľ, zdá sa, že v Kamerune tomu tak nie je,“ povedal vysoký komisár OSN pre ľudské práva (OHCHR) Volker Türk. Vyzval preto vládu v Kamerune, aby rýchlo prijala opatrenia na zabezpečenie slobodných a transparentných volieb.

Kamerunské bezpečnostné sily zadržali minulý mesiac najmenej 53 podporovateľov opozície. Obvinili ich z narúšania verejného poriadku, nezákonného zhromažďovania a podnecovania k vzbure, uviedol vo svojom vyhlásení OHCHR.

„Hoci je vítanou správou, že všetkých 53 podporovateľov opozície medzičasom prepustili, v prvom rade nemalo vôbec dôjsť k ich zadržaniu. Nikto by nemal byť zadržaný za uplatňovanie svojho práva na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania,“ povedal Türk.

Rozdelená opozícia v Kamerune sa len s ťažkosťami usiluje postaviť proti Biyaovi, ktorého ľudskoprávne organizácie obviňujú z potláčania politických rivalov, pripomína AFP.
