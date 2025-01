OSN sa obáva z rozhodnutia USA zastaviť dodávky pomoci do zahraničia

New York 27. januára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok vyjadril znepokojenie nad rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa zastaviť takmer všetku pomoc zahraničným subjektom. Spojené štáty boli pritom najväčším darcom takejto pomoci na svete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok oznámil zastavenie americkej pomoci a stanovil výnimky len pre núdzové dodávky potravín a vojenské financovanie Izraela a Egypta.



Guterresov hovorca uviedol, že generálny tajomník OSN "so znepokojením berie na vedomie oznámenie o pozastavení zahraničnej pomoci USA". Dodal, že Guterres vyzýva na zváženie ďalších výnimiek, aby sa zabezpečilo pokračovanie kritických rozvojových a humanitárnych činností. Podľa neho je od takejto pomoci závislý veľký počet ľudí po celom svete.



Rozsiahle nariadenie USA sa podľa AFP týka všetkého od rozvojovej až po vojenskú pomoc – vrátane pomoci Ukrajine. Tá počas funkčného obdobia bývalého prezidenta Joea Bidena dostala miliardy dolárov na vojenské vybavenie v boji proti Rusku.



Mnohé ukrajinské humanitárne organizácie takisto hlásili pozastavenie financovania cez toto nariadenie. Peniaze používali na podporu vojnových veteránov, miestne médiá či zdravotnícke zariadenia a teraz je veľa z nich nútených ukončiť činnosť, píše AFP.



USA tiež pozastavili financovanie amerického programu PEPFAR na boj proti HIV/AIDS. Za prostriedky sa predovšetkým nakupovali rôzne lieky na liečbu tejto choroby v rozvojových krajinách, hlavne v Afrike.



Výnimka zo zastavenia pomoci sa týka dodávok zbraní do Izraela a Egypta a núdzovej potravinovej pomoci v krajinách po celom svete vrátane Sudánu a Sýrie.



Trump obmedzenie takejto pomoci v zahraničí prisľúbil už počas svojej predvolebnej kampane. Minulý týždeň v pondelok podpísal dekrét o dočasnom pozastavení zahraničnej pomoci na 90 dní, kým sa nepreskúma ich financovanie.