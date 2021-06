OSN sa poďakovala Slovensku za prínos k udržiavaniu mieru

New York 21. júna (TASR) - Zástupca generálneho tajomníka OSN pre mierové operácie Jean-Pierre Lacroix vyjadril Slovensku vďaku za stabilné podporovanie mierových síl OSN a za službu a obetavosť slovenských vojenských a policajných zložiek vyslaných po celom svete pod vlajkou OSN. Informovala o tom v pondelok Informačná služba OSN vo Viedni.



Slovensko je 49. najväčším prispievateľom uniformovaných príslušníkov do mierových síl OSN, pričom 246 vojakov a policajtov vrátane 27 žien v súčasnosti slúži v dvoch mierových operáciách OSN. Najväčším príspevkom Slovenska je zapojenie sa do Mierových síl OSN na Cypre (UNFICYP). Slovensko taktiež poskytuje odborníkov pre misiu v Organizácii pre dohľad nad prímerím OSN (UNTSO) na Blízkom východe, konštatovala Informačná služba OSN vo Viedni.



„Počas dvoch desaťročí slúžilo na Cypre viac ako 3800 slovenských príslušníkov mierových síl. Tento dlhotrvajúci záväzok voči Cypru a mierovým silám si OSN skutočne cení," uviedol Lacroix vo svojom prejave o 20 rokoch prínosu Slovenska do UNFICYP.



„OSN oceňuje službu a obetavosť slovenských mužov a žien, ktorí slúžia ďaleko od svojich blízkych. Slovenské jednotky preukázali vysokú profesionalitu a odhodlanie a sme im za ich službu veľmi vďační," dodal Lacroix.



Počas desiatok rokov, keď Slovensko prispievalo k mierovým silám OSN, zahynulo šesť slovenských príslušníkov mierových síl.



Slovensko je tiež súčasťou iniciatívy generálneho tajomníka OSN "Akcia za udržanie mieru (A4P)", ktorá vyzýva členské štáty, Bezpečnostnú radu OSN, hostiteľské krajiny, krajiny prispievajúce vojenskými a policajnými jednotkami, regionálnych partnerov a finančných prispievateľov, aby obnovili kolektívny záväzok pre udržiavanie mieru v OSN a vzájomne sa zaviazali k dosiahnutiu excelentnosti.