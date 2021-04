OSN: Schôdzku o Kosove nakrátko prerušili pre nesúhlas Ruska s vlajkou

New York 13. apríla (TASR) - K dočasnému prerušeniu zasadania Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) o Kosove došlo v utorok po nesúhlase Ruska, keď sa na videokonferencii za chrbtom kosovskej ministerky zahraničných vecí Doniky Gërvallovej-Schwarzovej objavila vlajka Kosova. Informovala o tom agentúra AFP.



Ide o prvý prípad, keď takáto sťažnosť zastavila rokovanie OSN po tom, čo sa diskusie na pôde svetovej organizácie začali v dôsledku pandémie koronavírusu konať vo virtuálnej podobe.



"Osem z 15 členov Bezpečnostnej rady OSN neuznáva Kosovo ako krajinu," uviedol zástupca ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrij Poľanskij, ktorý požiadal o odstránenie vlajky za predstaviteľkou Prištiny. Zároveň objasnil, že Rusko nebolo proti prejavu ministerky, rozhnevala ho len vlajka.



Britský diplomat na to odvetil, že videokonferencie BR OSN nie sú oficiálnymi zasadaniami a vlajka Kosova sa objavila za jeho predstaviteľkou aj počas predchádzajúcej schôdzky.



Vietnamský veľvyslanec pri OSN, ktorý schôdzke predsedal, vzápätí nakrátko prerušil zasadanie, aby sa mohli uskutočniť konzultácie za zatvorenými dverami v záujme vyriešenia sporu. Schôdzka pokračovala o 45 minút neskôr s tým, že podľa vietnamského diplomata by pozadie virtuálnych zasadaní nemalo viesť k prerušeniu diskusie a vlajka môže zostať na svojom mieste.



Poľanskij to odsúdil a označil za "nedostatok rešpektu".



Bezpečnostná rada OSN v dôsledku pandémie organizuje prevažne videokonferencie, pripomína AFP. Počas fyzických zasadaní v sídle svetovej organizácie v New Yorku majú predstavitelia prejavy bez svojich národných vlajok.



Kosovo, kde prevažuje etnické albánske obyvateľstvo, jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008. Srbsko ani Rusko ho neuznávajú ako nezávislý štát.