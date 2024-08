OSN schválila svoju prvú zmluvu zameranú na počítačovú kriminalitu

New York 9. augusta (TASR) - Členské štáty OSN vo štvrtok schválili zmluvu zameranú na počítačovú kriminalitu. Ide o prvý takýto dokument tohto orgánu. K schváleniu došlo napriek ostrému odporu aktivistov za ľudské práva, ktorí varujú pred možným nebezpečenstvom sledovania, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Po troch rokoch rokovaní a záverečnom dvojtýždňovom zasadnutí v New Yorku členovia konsenzom schválili Dohovor OSN proti počítačovej kriminalite, ktorý teraz bude predložený Valnému zhromaždeniu na oficiálne prijatie.



Výbor pre vypracovanie zmluvy bol zriadený napriek nesúhlasu USA a Európskej únie na základe pôvodného návrhu Ruska z roku 2017.



Nová zmluva nadobudne platnosť, keď ju ratifikuje 40 členských štátov, a jej cieľom je "účinnejšie a efektívnejšie predchádzať počítačovej kriminalite a bojovať proti nej", najmä pokiaľ ide o zobrazovanie sexuálneho zneužívania detí a pranie špinavých peňazí.



Jej odporcovia - nezvyčajné spojenectvo aktivistov za ľudské práva a veľkých technologických spoločností - však odsudzujú jej príliš široký rozsah, pričom tvrdia, že by sa mohla rovnať globálnej zmluve o "sledovaní" a mohla by sa tiež využívať na represie.



V schválenom texte sa stanovuje, že pri vyšetrovaní akéhokoľvek trestného činu, za ktorý možno podľa národného práva uložiť trest odňatia slobody v trvaní najmenej štyroch rokov, môže členský štát požiadať orgány inej krajiny o akékoľvek elektronické dôkazy súvisiace s daným činom a tiež o údaje od poskytovateľov internetových služieb.



Deborah Brownová z organizácie Human Rights Watch (HRW) varovala pred "bezprecedentným multilaterálnym nástrojom na sledovanie" a uviedla, že zmluva "bude katastrofou pre ľudské práva a je temným momentom pre OSN".



"Táto zmluva je v skutočnosti právnym nástrojom represie. Môže byť použitá na potláčanie práv novinárov, aktivistov, komunity LGBT, slobodomyseľných ľudí a ďalších osôb," vyhlásila Brownová.