OSN schválila žiadosť Turecka o zmenu medzinárodného názvu na Türkiye

New York 2. júna (TASR) - Turecko bude odteraz vo svete známe pod názvom Türkiye namiesto poangličtenej verzie Turkey. Organizácia Spojených národov (OSN) totiž schválila žiadosť Ankary o registráciu tohto "výstižnejšieho" názvu, ktorý "lepšie vystihuje kultúru a hodnoty" tureckého národa, informovali vo štvrtok televízie BBC a Sky News.



Stéphane Dujarric, hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, v stredu večer potvrdil prijatie písomnej žiadosti od tureckého ministra zahraničných vecí Mevlüta Čavušogla a vyhlásil, že zmena medzinárodného názvu Turkey na Türkiye nadobúda účinnosť s okamžitou platnosťou, uviedla agentúra Anadolu.



Viaceré medzinárodné orgány budú požiadané o registráciu tohto pozmeneného označenia. Obchodný výraz Made in Türkiye sa bude objavovať na všetkých tovaroch vyvážaných z krajiny. Názov medzitým aktualizovala aj internetová stránka GoTurkiye.com, ktorá propaguje cestovný ruch v tejto západoázijskej krajine.



Kampaň za zmenu názvu inicioval koncom vlaňajška turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Türkiye je názov, ktorý používa moderná Turecká republika od svojho založenia v roku 1923. Turecké ministerstvo zahraničných vecí si v angličtine taktiež zmenilo svoje označenie na Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye.