OSN: Martin Griffiths odstúpi v júni z funkcie

New York 26. marca (TASR) - Šéf Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Martin Griffiths odstúpi zo zdravotných dôvodov v júni zo svojej funkcie. Oznámil to v pondelok hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Počas výkonu svojej funkcie, ktorej sa ujal v júli 2021, sa Griffiths neúnavne zasadzoval za to, aby sa životy zachraňujúca pomoc dostala na miesta, kde je najviac potrebná, a za zdroje, ktoré na to treba, uviedol hovorca Farhan Haq vo vyhlásení.



"Ako kvalifikovaný diplomat a sprostredkovateľ zohral kľúčovú úlohu vo vedení humanitárnej reakcie Organizácie Spojených národov a pri vyjednávaní riešení niektorých z ťažšie riešiteľných kríz," dodal hovorca.



Griffiths pochádza z Británie a je považovaný za jedného z najuznávanejších predstaviteľov OSN. Po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu sa ujal tiež dôležitej úlohy pri rokovaniach medzi bojujúcimi stranami týkajúcich sa obilnej dohody. Tá umožňovala vývoz obilia z Ukrajiny cez Čierne more, ktoré bolo dovtedy blokované, pripomína DPA.