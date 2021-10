OSN: Severná Kórea napriek kríze pokračuje vo vývoji jadrových zbraní

Soul 5. októbra (TASR) - Severná Kórea pokračuje vo svojom programe vývoja jadrových zbraní napriek zhoršujúcej sa ekonomickej situácii, ktorú zažíva v dôsledku pandémie a uzatvorenia svojich hraníc. Uvádza sa to v novej správe OSN zverejnenej v utorok, informovala agentúra AFP.



"Napriek zhoršujúcej sa ekonomickej situácii v krajine Kórejská ľudovodemokratická republika naďalej zdokonaľuje svoje programy na vývoj jadrových zbraní a balistických rakiet," píše sa v správe, ktorú zostavila skupina expertov OSN. Dokument zverejnený na internete sa zaoberá obdobím od 6. februára do 3. augusta.



Hoci Pchjongjang od roku 2017 pozastavil jadrové skúšky a testy medzikontinentálnych rakiet, Severná Kórea uskutočnila skúšky "kombinujúce balistické a navádzacie technológie", pričom pokračovala v aktivite na kľúčových miestach súvisiacich s jadrovým programom.



K zverejneniu správy prichádza po tom, čo Pchjongjang vyvolal medzinárodné znepokojenie sériou raketových testov v priebehu niekoľkých týždňov, čo viedlo k mimoriadnemu zasadnutiu Bezpečnostnej rady OSN. Testy balistických rakiet KĽDR zakazuje rezolúcia BR OSN.



KĽDR začiatkom roku 2020 zatvorila v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 svoje hranice s Čínou. Napriek tomu táto krajina "pokračovala vo svojom nezákonnom úsilí o obstaranie konkrétnych komponentov zo zámoria, ako aj v snahách o vývoz vlastných výrobkov do partnerských krajín", píše sa v správe.



Experti ďalej v správe uviedli, že blokáda Severnej Kórey v dôsledku pandémie naďalej "zásadne ovplyvňuje pohyb osôb a tovaru, či už nezákonných alebo nezákonných, a to v rámci krajiny, ako aj do krajiny i z nej".



Dovoz spotrebného tovaru vrátane zakázaného luxusného tovaru, ktorý podlieha sankciám OSN, sa podľa expertov "prakticky zastavil", avšak ako dodali, vyšetrujú ilegálny import luxusných vozidiel.